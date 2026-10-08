Autoritățile spun că importurile acoperă o mare parte din energia care lipsește, în timp ce prețurile europene, în special cele la gaze, pun presiune pe piață. Specialiștii estimează că, în această toamnă, noile prețuri la energie pentru populație ar putea fi, în medie, cu 22% mai mari decât cele de anul trecut.

Nivelul Dunării, mult sub medie

La intrarea în țară, Dunărea are acum un debit de numai 1200 de metri cubi pe secundă, cu aproape 70% sub media normală pentru această perioadă.

În aceste condiții, autoritățile din energie spun că centrala de la Cernavodă rămâne închisă. Abia de luna viitoare s-ar putea lua în calcul repornirea.

Cristian Bușoi, secretar de stat la Ministerul Energiei: Fereastra de oportunitate către care ne uităm acum pe prognozele actuale, dar care nu sunt niște certitudini, ar fi începutul lunii noiembrie. Orice zi cu centrala închisă înseamnă o creștere a tarifelor pentru iarnă și primăvară. Nu există în acest moment niciun argument să vorbim de dublări sau de creșteri cu 50% ale facturilor marele efect este situația europeană există presiuni mari ale prețului la gaz și de aici în cascadă creșteri de prețuri la nivel european.

Ana-Maria Agiu, purtător de cuvânt Apele Române: Putem să vorbim despre al treilea val de deficit din punct de vedere al regimului hidrologic, acesta fiind cel mai sever. Dacă comparăm cu nivelul pe care Dunărea îl avea în momentul în care s-a închis reactorul 2, putem să vorbim despre 30 de centimetri mai puțin decât la acel moment, iar tendința este în continuare de scădere.

Cât ar fi în plus la factură

Și pentru ultimele două luni din an, prognozele indică debite ale Dunării mult mai scăzute decât normalul. Pe măsură ce temperaturile scad și consumul de energie se va mări, va crește și riscul majorării facturilor pentru lunile de iarnă.

Pentru noile oferte pe 12 luni, emise în această toamnă, prețul mediu ar putea ajunge la 1,67 lei pe kilowatt-oră, cu 22% peste ofertele comparabile din toamna anului trecut, potrivit Asociației Energia Inteligentă. Pentru un consum de 200 de kilowați-oră pe lună, asta ar însemna 74 de lei în plus la factură.

În funcție de evoluția pieței, scumpirea estimată este cuprinsă între 50 și 100 de lei pe lună.

Cu centrala de la Cernavodă închisă, care acoperea 20% din consum, autoritățile au pe masă mai multe măsuri. În primul rând, importăm energie din Bulgaria în special, pentru a acoperi deficitul. Apoi, putem apela la centralele de rezervă, pe cărbune sau chiar la rezervele Hidroelectrica. Doar în ultimă instanță se poate ajunge la limitarea sau chiar oprirea temporară a marilor consumatori, industriali, pentru a proteja consumul populației.