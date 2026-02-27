Activele totale au ajuns la 224,4 miliarde lei (+8,4%), iar veniturile nete din dobânzi au urcat cu aproape 20%, la 6,63 miliarde lei, anunță banca într-un comunicat preluat de news.ro.

Performanță peste media pieței

„Banca Transilvania a înregistrat în 2025 creșteri peste media pieței în finanțări, operațiuni și tranzacții", arată raportul. Profitul net consolidat al Grupului BT a fost de 4,66 miliarde lei, în ușoară scădere (-1,48%), dar cu un trimestru patru „cel mai puternic din ultimii ani" — 1,39 miliarde lei, plus 7,4% față de T3 2025.

„2025 a fost un an de creștere, cu rezultate financiare peste media pieței. Am finalizat achiziții și fuziuni strategice în România și Republica Moldova. Au fost, de asemenea, două runde de dividende”, a declarat Horia Ciorcilă, președintele Consiliului de Administrație.

Expansiune prin fuziuni și achiziții

Grupul BT a marcat două fuziuni simultane: Banca Transilvania – OTP Bank România și Victoriabank – BCR Chișinău. Totodată, a finalizat achiziția BRD Pensii (Pilonul 2 și 3) și a Microinvest, liderul microfinanțării din Republica Moldova.

Indicatori de succes

- Credite și creanțe din leasing: 106,7 miliarde lei (+10,7%);

- Creditarea populației: +26,7%, cu un avans de 29,2% pentru creditele ipotecare (24,9 miliarde lei);

- Creditarea companiilor: +19,9%;

- Rata creditelor neperformante: 2,40%;

- Grad de acoperire cu provizioane: 178,9%;

- Costul riscului: 0,59%.

Aproape 5 milioane de clienți

BT a atras peste 470.000 de clienți noi în 2025, la care se adaugă 130.000 de la OTP Bank România. Numărul cardurilor emise a depășit 8 milioane, iar tranzacțiile cu cardul au crescut cu 19%. Peste 5,7 milioane de carduri sunt înrolate în aplicațiile BT Pay și BT Go.

Contribuția totală la bugetul public — impozite, contribuții sociale, taxe și fondul de garantare — a fost de 2,9 miliarde lei (+65%).

Acționarii au primit două tranșe: 1,59 miliarde lei din profitul 2024 (iunie) și 700 milioane lei din rezerve (decembrie).