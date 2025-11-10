Banca Transilvania raportează din nou un profit record de aproape 3 miliarde lei. Creditele nete depășesc 20 miliarde euro

Banca Transilvania (BT), cea mai mare bancă din România, a înregistrat un profit net de 2,92 miliarde lei la finalul primelor nouă luni din 2025, în creștere cu 7,9% față de aceeași perioadă din 2024.

La nivel de Grup BT, profitul net consolidat a fost de 3,27 miliarde lei, în scădere față de 3,9 miliarde lei înregistrate în aceeași perioadă a anului trecut, arată raportul financiar publicat de instituție.

Veniturile operaționale ale Grupului BT au ajuns la 8,46 miliarde lei, față de 7,22 miliarde lei în urmă cu un an, iar veniturile individuale ale băncii s-au ridicat la 7,14 miliarde lei, în creștere de la 5,97 miliarde lei.

Profit trimestrial în creștere și indicatori financiari solizi

În trimestrul al treilea din 2025, profitul net al Băncii Transilvania a fost de 1,15 miliarde lei, cu 12,3% mai mare decât în trimestrul anterior și cu 27,5% peste nivelul din T3 2024.

Banca a raportat o rată a creditelor neperformante (NPL) de 2,56%, conform definiției EBA, și un nivel al solvabilității de 20,28%, incluzând profitul net aferent primului semestru în fondurile proprii.

Raportul credite brute/depozite a depășit pragul de 65%, cu opt puncte procentuale peste nivelul din decembrie 2024, semn al unui apetit crescut pentru creditare și al unei gestionări prudente a riscului de credit. La nivel consolidat, indicatorul a urcat la 65,9%.

Activele totale au depășit 213 miliarde lei

Activele totale ale Grupului BT au atins 213,2 miliarde lei la 30 septembrie 2025, cu o creștere de 3% față de sfârșitul anului trecut și 6,7% comparativ cu septembrie 2024.

Portofoliul de credite și creanțe din leasing nete a crescut la 104,2 miliarde lei, în urcare cu 10,7% față de anul anterior.

Profitul Grupului BT din trimestrul al treilea a fost de 1,3 miliarde lei, cu 18,6% mai mare decât în trimestrul precedent.

Tetik: „Rămânem încrezători în economia României”

„Banca Transilvania a înregistrat o creștere solidă a activității, susținută de investiții semnificative în tehnologie, rețea, echipă și infrastructură operațională, depășind pragul de 20 de miliarde de euro în credite nete.

Toate acestea pregătesc banca pentru noi etape de dezvoltare. Mediul economic rămâne provocator, dar suntem încrezători că România va reveni, într-un orizont mediu, la o creștere economică peste media europeană”, a declarat Ömer Tetik, directorul general al BT.

Creștere în creditare și economii

În primele nouă luni din 2025, Banca Transilvania a finanțat companiile cu 16 miliarde lei, iar populația cu 10,5 miliarde lei.

Creditele şi creanţele din leasing nete au ajuns la 104,2 miliarde lei, +8,1% faţă de 31 decembrie 2024 şi +10,7% faţă de 30 septembrie 2024.

Aproximativ 46% din creditele pentru persoane fizice sunt imobiliare/ipotecare, iar 54% sunt credite de consum.

Economiile clienților BT au ajuns la 161,5 miliarde lei, în creștere cu 7,1% față de finalul lui 2024 și cu 13,1% față de septembrie anul trecut.

Venitul net din dobânzi a crescut cu 20,2% comparativ cu 2024, în timp ce venitul net din comisioane a urcat cu 12,1%, susținut de intensificarea activității bancare.

Venitul net din tranzacționare a atins 682,5 milioane lei, în creștere cu 45,4% față de aceeași perioadă a anului anterior.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













