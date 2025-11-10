Banca Transilvania raportează din nou un profit record de aproape 3 miliarde lei. Creditele nete depășesc 20 miliarde euro

Stiri Economice
10-11-2025 | 11:05
Banca Transilvania
Shutterstock

Banca Transilvania (BT), cea mai mare bancă din România, a înregistrat un profit net de 2,92 miliarde lei la finalul primelor nouă luni din 2025, în creștere cu 7,9% față de aceeași perioadă din 2024.

 

autor
Vlad Dobrea

La nivel de Grup BT, profitul net consolidat a fost de 3,27 miliarde lei, în scădere față de 3,9 miliarde lei înregistrate în aceeași perioadă a anului trecut, arată raportul financiar publicat de instituție.

Veniturile operaționale ale Grupului BT au ajuns la 8,46 miliarde lei, față de 7,22 miliarde lei în urmă cu un an, iar veniturile individuale ale băncii s-au ridicat la 7,14 miliarde lei, în creștere de la 5,97 miliarde lei.

Profit trimestrial în creștere și indicatori financiari solizi

În trimestrul al treilea din 2025, profitul net al Băncii Transilvania a fost de 1,15 miliarde lei, cu 12,3% mai mare decât în trimestrul anterior și cu 27,5% peste nivelul din T3 2024.

Citește și
bani, lei, portofel
”Venitul net mediu echivalent” în Europa. În ce țări câștigă cel mai mult o gospodărie. România, nicio surpriză

Banca a raportat o rată a creditelor neperformante (NPL) de 2,56%, conform definiției EBA, și un nivel al solvabilității de 20,28%, incluzând profitul net aferent primului semestru în fondurile proprii.

Raportul credite brute/depozite a depășit pragul de 65%, cu opt puncte procentuale peste nivelul din decembrie 2024, semn al unui apetit crescut pentru creditare și al unei gestionări prudente a riscului de credit. La nivel consolidat, indicatorul a urcat la 65,9%.

Activele totale au depășit 213 miliarde lei

Activele totale ale Grupului BT au atins 213,2 miliarde lei la 30 septembrie 2025, cu o creștere de 3% față de sfârșitul anului trecut și 6,7% comparativ cu septembrie 2024.

Portofoliul de credite și creanțe din leasing nete a crescut la 104,2 miliarde lei, în urcare cu 10,7% față de anul anterior.

Profitul Grupului BT din trimestrul al treilea a fost de 1,3 miliarde lei, cu 18,6% mai mare decât în trimestrul precedent.

Tetik: „Rămânem încrezători în economia României”

Banca Transilvania a înregistrat o creștere solidă a activității, susținută de investiții semnificative în tehnologie, rețea, echipă și infrastructură operațională, depășind pragul de 20 de miliarde de euro în credite nete.

Toate acestea pregătesc banca pentru noi etape de dezvoltare. Mediul economic rămâne provocator, dar suntem încrezători că România va reveni, într-un orizont mediu, la o creștere economică peste media europeană”, a declarat Ömer Tetik, directorul general al BT.

Creștere în creditare și economii

În primele nouă luni din 2025, Banca Transilvania a finanțat companiile cu 16 miliarde lei, iar populația cu 10,5 miliarde lei.

Creditele şi creanţele din leasing nete au ajuns la 104,2 miliarde lei, +8,1% faţă de 31 decembrie 2024 şi +10,7% faţă de 30 septembrie 2024.

Aproximativ 46% din creditele pentru persoane fizice sunt imobiliare/ipotecare, iar 54% sunt credite de consum.
Economiile clienților BT au ajuns la 161,5 miliarde lei, în creștere cu 7,1% față de finalul lui 2024 și cu 13,1% față de septembrie anul trecut.

Venitul net din dobânzi a crescut cu 20,2% comparativ cu 2024, în timp ce venitul net din comisioane a urcat cu 12,1%, susținut de intensificarea activității bancare.

Venitul net din tranzacționare a atins 682,5 milioane lei, în creștere cu 45,4% față de aceeași perioadă a anului anterior.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: credite, profit, banca transilvania,

Dată publicare: 10-11-2025 11:05

Articol recomandat de sport.ro
Cu un cablu de telefon în nas, fostul sportiv a mințit că are cancer și a obținut o mică avere: „Eram înglodat în datorii”
Cu un cablu de telefon în nas, fostul sportiv a mințit că are cancer și a obținut o mică avere: „Eram înglodat în datorii”
Citește și...
”Venitul net mediu echivalent” în Europa. În ce țări câștigă cel mai mult o gospodărie. România, nicio surpriză
Stiri Economice
”Venitul net mediu echivalent” în Europa. În ce țări câștigă cel mai mult o gospodărie. România, nicio surpriză

În ultimii ani, gospodăriile din Europa au trecut printr-o criză majoră a costului vieții, care a fost agravată de războiul Rusiei în Ucraina și de șocurile post-pandemice asupra aprovizionării.

Creșterea profitului grupului ungar MOL, susținută puternic de marjele la carburanți din România – Raport
Stiri Economice
Creșterea profitului grupului ungar MOL, susținută puternic de marjele la carburanți din România – Raport

Grupul MOL a înregistrat un profit înainte de impozitare de 503 milioane dolari, care a rămas neschimbat faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, potrivit unui comunicat.

O companie uriașă pleacă din China și își mută producția în România
Stiri Economice
O companie uriașă pleacă din China și își mută producția în România

Makita mută producția din China în România. Fabrica de la Brănești devine un pilon strategic pentru piața americană în comntextul taxelor vamale dintre SUA și China.

Recomandări
Reacția furibundă a lui Trump după ce directorul BBC şi şefa serviciului de ştiri au demisionat, fiind acuzați de „fake news”
Stiri externe
Reacția furibundă a lui Trump după ce directorul BBC şi şefa serviciului de ştiri au demisionat, fiind acuzați de „fake news”

Președintele american Donald Trump a criticat „jurnaliști corupți” după scandalul din Marea Britanie, în care directorul BBC și directoarea știrilor urmează să demisioneze, ca urmare a unui montaj contestat într-un documentar cu declarații ale lui Trump.

Stare de alertă prelungită în Harghita pentru încă 30 de zile, în urma dezastrului de la Praid. Ce măsuri rămân în vigoare
Stiri actuale
Stare de alertă prelungită în Harghita pentru încă 30 de zile, în urma dezastrului de la Praid. Ce măsuri rămân în vigoare

Comitetul Local pentru Situații de Urgență din Praid a decis prelungirea stării de alertă pentru încă 30 de zile, începând cu 10 noiembrie, ca urmare a inundațiilor produse de pârâul Corund în zona Salinei Praid.

Gesturi simple care îți pot reduce facturile la jumătate. Un frigider necurățat poate consuma și de două ori mai mult
iBani
Gesturi simple care îți pot reduce facturile la jumătate. Un frigider necurățat poate consuma și de două ori mai mult

După liberalizarea prețurilor din vară, facturile la electricitate s-au dublat pentru cei mai mulți consumatori. Pe de altă parte, deși preţul gazului este încă plafonat, odată cu venirea sezonului rece, consumul crește în mai toate locuințele.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 09 Noiembrie 2025

30:16

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 23

41:37

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 24

21:39

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28