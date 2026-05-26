(P) Operație delicată pe creier, ghidată de tehnologie modernă „Îmi mai amorțea mâna dreaptă, dar îmi trecea imediat”

Până în ziua în care a făcut o criză convulsivă, S.G., un bărbat de 41 de ani din Mehadia, județul Caraș-Severin, nu și-a imaginat că simptomele pe care le ignorase ani la rând ascundeau un diagnostic grav. 

Amețelile trecătoare și episoadele scurte în care îi amorțea mâna dreaptă păreau, pentru el, probleme de moment. Treceau repede, nu îl împiedicau să muncească și nu îi dădeau senzația că ar trebui să ajungă urgent la medic.

Totul s-a schimbat însă în momentul în care a făcut o criză convulsivă. A ajuns inițial la spitalul de stat din Drobeta Turnu-Severin, unde investigațiile au arătat prezența unei tumori cerebrale. Medicii i-au spus că este nevoie de operație și că, fără intervenție, riscurile erau mari. Speriat de diagnostic, dar hotărât să înțeleagă mai bine ce opțiuni are, bărbatul a decis să ceară o a doua opinie medicală.

Așa a ajuns la Spitalul Regina Maria din Timișoara, unde a fost evaluat de prof. dr. Horia Pleș, medic neurochirurg. Investigațiile imagistice și evaluarea neurologică au confirmat diagnosticul: o tumoră intracerebrală, cel mai probabil un gliom de grad mic, o formă care, în multe cazuri, are o evoluție mai lentă decât alte tipuri de tumori cerebrale.

„Îmi trecea imediat și nu am dat importanță”

„Este vorba despre un pacient tânăr, de 41 de ani, care are o tumoră intracerebrală. Se pare că este un gliom de grad mic. Aceasta este o veste relativ bună, pentru că gliomul de grad mic merge spre benignitate”, explică medicul neurochirurg.

(P) Operația pentru deviația de sept nu trebuie să doară Dr. Răzvan Filip: „Peste 80% dintre oameni au deviație de sept"

Pentru pacient, vestea a venit ca un șoc. Nu mai fusese internat până atunci și nu se confruntase cu probleme majore de sănătate. Privind în urmă, și-a dat seama că semnele existaseră de multă vreme, dar nu le acordase importanță.

„Tumora era acolo de mulți ani. Mai amețeam când eram la muncă, îmi mai amorțea mâna dreaptă un minut, un minut și jumătate, dar îmi trecea imediat și nu am dat importanță”, povestește S.G.

În momentul în care a înțeles că operația este necesară, a decis să meargă mai departe. „Când mi-a spus medicul că e nevoie de operație, am zis: dacă tot am venit, acum trebuie să o fac. Eu nu am mai fost internat până acum. Nu am avut probleme de sănătate”, spune pacientul. Înainte de intervenție, își amintește că medicul l-a încurajat și i-a transmis să nu îi fie frică.

O tumoră localizată într-o zonă greu accesibilă a creierului

Intervenția nu era însă una simplă. Tumora era localizată în insula creierului, o regiune profundă, aflată între lobul frontal și lobul temporal. Această zonă este considerată dificil de abordat chirurgical, deoarece în apropiere se află structuri nervoase importante, implicate în controlul mișcării.

În astfel de cazuri, riscul nu ține doar de îndepărtarea tumorii, ci și de posibilitatea apariției unor deficite neurologice după intervenție. O afectare a căilor nervoase din apropiere poate duce la slăbiciune sau chiar paralizie pe o parte a corpului. Din acest motiv, fiecare milimetru contează, iar chirurgul trebuie să găsească un echilibru între îndepărtarea cât mai completă a formațiunii tumorale și protejarea zonelor sănătoase ale creierului.

„Nu sunt mulți neurochirurgi, nici în străinătate și nici în România, care intervin asupra acestei localizări”, explică medicul.

Tocmai de aceea, experiența echipei medicale a fost completată de tehnologie modernă, folosită pentru a crește precizia intervenției și pentru a reduce riscurile.

Tehnologia care ghidează chirurgul în timpul operației

În cazul pacientului S.G., echipa medicală a folosit mai multe echipamente moderne: microscop operator de înaltă precizie, aspirator ultrasonic, ecografie intraoperatorie și neuromonitorizare intraoperatorie.

Microscopul operator îi permite chirurgului să vadă structurile fine ale creierului la o rezoluție foarte bună. Aspiratorul ultrasonic ajută la fragmentarea și îndepărtarea țesutului tumoral într-un mod controlat, iar ecografia intraoperatorie oferă informații suplimentare despre poziția și dimensiunea tumorii chiar în timpul operației.

Un rol esențial l-a avut însă neuromonitorizarea intraoperatorie. Acest sistem urmărește în timp real activitatea electrică a creierului și îi oferă echipei medicale informații importante atunci când chirurgul se apropie de zone sensibile.

„În timpul intervenției monitorizăm permanent activitatea electrică a creierului”, explică medicul.

Practic, sistemul funcționează ca un ghid suplimentar în sala de operație: „Dacă ne apropiem de zone periculoase ale creierului, sistemul ne atenționează”, spune medicul. Astfel, intervenția poate continua cu mai multă siguranță, iar riscul de apariție a unui deficit motor după operație este redus.

În acest caz, monitorizarea a fost realizată cu sprijinul unui medic din Spania: „colegul nostru care ne ajută este un medic din Spania, care vine ori de câte ori avem nevoie. El urmărește permanent activitatea electrică a creierului pe monitoare și ne atenționează dacă ne apropiem de zone periculoase ale creierului pentru a evita apariția unui deficit motor după operație”, explică prof. dr. Horia Pleș.

Operația a durat aproximativ cinci ore. În tot acest timp, echipa medicală a urmărit să îndepărteze cât mai mult din formațiunea tumorală, fără să afecteze structurile nervoase din apropiere.

Miza: o viață normală, în cel mai scurt timp

Pentru pacient, obiectivul nu era doar să treacă prin operație, ci să își poată relua viața cât mai repede și în condiții cât mai bune. În neurochirurgie, recuperarea depinde de mai mulți factori: localizarea tumorii, dimensiunea acesteia, starea generală a pacientului și evoluția imediată după intervenție.

În cazurile favorabile, mobilizarea poate începe surprinzător de repede. Potrivit medicilor, pacientul se poate ridica chiar din ziua următoare operației, dacă starea lui permite acest lucru.

„Dacă totul merge bine, pacientul se poate ridica chiar a doua zi după operație”, spune medicul.

Așa s-a întâmplat și în cazul lui S.G. Intervenția a avut loc luni, iar după doar câteva zile, pacientul a putut părăsi spitalul.

„Luni a fost intervenția, iar vineri eram deja acasă la fata mea în Timișoara”, povestește el.

Medicii explică faptul că, și atunci când apar deficite motorii temporare, recuperarea nu înseamnă imobilizare prelungită la pat. Din contră, pacientul trebuie încurajat să se mobilizeze, să își reia treptat activitățile zilnice și să urmeze exerciții de kinetoterapie, atunci când este nevoie.

„Dacă va exista totuși un mic deficit motor, recuperarea poate să dureze între o lună și trei luni. Dar nu în ideea că pacientul stă la pat. Toți, când se gândesc la recuperare, au impresia că pacientul stă la pat. Nu, nu. Pacientul trebuie să se mobilizeze, să își continue activitatea zilnică, să se poată coordona fără probleme, să se alimenteze, să se spele. Recuperarea include și exerciții de kinetoterapie”, explică medicul.

De ce contează prezentarea rapidă la medic

Cazul pacientului S.G. arată cât de ușor pot fi ignorate anumite simptome atunci când sunt scurte, trecătoare și nu par să afecteze viața de zi cu zi. Amețelile, amorțelile la nivelul membrelor, episoadele de slăbiciune sau crizele convulsive nu trebuie însă trecute cu vederea. Chiar dacă uneori dispar rapid, ele pot semnala probleme neurologice care au nevoie de investigații.

În acest caz, diagnosticul a venit după o criză convulsivă, dar pacientul avusese semne cu mult timp înainte. Faptul că a ajuns la medic și că a beneficiat de investigații imagistice a făcut posibilă stabilirea diagnosticului și alegerea tratamentului potrivit.

Pentru pacienți, mesajul este important: atunci când apar simptome neurologice repetate, chiar și de scurtă durată, consultul medical nu trebuie amânat. Cu cât diagnosticul este stabilit mai repede, cu atât cresc șansele ca tratamentul să fie aplicat la timp.

Tehnologia care schimbă neurochirurgia

În ultimii ani, neurochirurgia a evoluat semnificativ. Intervențiile care altădată erau considerate extrem de riscante pot fi astăzi realizate cu ajutorul unor sisteme moderne, care oferă medicilor informații în timp real și îi ajută să opereze cu mai multă precizie.

Neuromonitorizarea intraoperatorie este una dintre tehnologiile care au schimbat modul în care sunt abordate tumorile localizate în zone sensibile ale creierului. Aceasta nu înlocuiește experiența chirurgului, ci o completează. Îi oferă echipei medicale un instrument suplimentar de orientare și siguranță, mai ales în intervențiile în care distanța dintre țesutul tumoral și zonele funcționale ale creierului este foarte mică.

Prin combinarea experienței medicale cu tehnologia modernă, riscurile pot fi reduse, iar pacienții au șanse mai mari să se recupereze și să revină la viața lor obișnuită.

Pentru bărbatul de 41 de ani, operația a însemnat nu doar îndepărtarea unei tumori cerebrale, ci și șansa de a se întoarce #SănătosAcasă, la familie, după doar câteva zile. Privind în urmă, pacientul spune că este recunoscător pentru felul în care a fost tratat și pentru faptul că a putut trece cu bine peste una dintre cele mai dificile experiențe din viața lui.

„Nu am cuvinte să mulțumesc echipei pentru binele făcut”, spune el.

Articol susținut de Regina Maria.

