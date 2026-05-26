Anunț pentru bugetarii români ale căror salarii vor scădea după aplicarea noi legi. Ce se va întâmpla până în 2031

"Oamenii vor avea o nouă încadrare pe un nou salariu de bază şi pe o nouă structură de sporuri care sunt limitate la 20%. Se face calculul, să zicem tu ai 12.100 în plată acum şi prin calculele care sunt refăcute ajungi la 11.000. Vei avea o diferenţă de 1.100 de lei care se consideră o compensaţie. Deci, vine salariul conform aplicării legii noi plus o compensaţie care este considerat drept individual, nu colectiv de 1.100 de lei. Că acolo te-a prins pe tine 2027 când s-a aplicat legea (...) Niciun român nu va pierde vreun leu ca urmare a acestei legi. Principiul protecţiei veniturilor este principiul fundamental al acordului politic între partide şi cel care ne ghidează munca la Ministerul Muncii, în echipa de redactare şi de sprijin pentru acest proiect. Prin urmare, românii trebuie să ştie că orice afirmaţie care le creează panică că salariile le-ar putea fi afectate negativ este un neadevăr. Ceea ce este un mare adevăr este că pentru 56% din angajaţii din sectorul public, salariile vor creşte şi pentru ceilalţi vor rămâne în plată exact cum sunt", a explicat ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru.

Ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, a declarat luni, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Palatul Victoria, că niciun angajat din sectorul public nu va pierde venituri după aplicarea noii legi a salarizării, eventualele scăderi urmând să fie compensate printr-o diferenţă salarială individuală, în timp ce salariile vor creşte pentru 56% dintre bugetari.

Potrivit proiectului, diferenţa salarială tranzitorie va fi calculată şi plătită lunar, individual, pe perioada în care sunt îndeplinite condiţiile pentru acordarea acesteia, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2031.

"Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, în situaţia în care salariul lunar, solda lunară/salariul lunar determinat potrivit prezentei legi sunt mai mici decât salariul lunar, solda lunară/salariul lunar aferent lunii decembrie 2026, se acordă o diferenţă salarială tranzitorie ca drept salarial individual, pe perioada în care persoana ocupă aceeaşi funcţie şi în măsura în care îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii", se menţionează în document.

Pîslaru: În momentul de faţă, în zona de salarizare publică sunt 151 de sporuri. Am eliminat 87 din ele

Noul proiect de Lege a salarizării unitare în domeniul bugetar elimină 87 de sporuri din 151, deci o reducere de aproape 57%, a mai spus luni ministrul interimar al Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Dragoş Pîslaru.

"Problema oamenilor nu este numai legată de câţi bani primesc în mână. Problema majoră pe care o avem în sistem acum se referă la echitate, pentru că oamenii analizează câţi bani primesc ei faţă de cât primeşte altcineva, fie cât primeşte altcineva care face acelaşi lucru, fie cât primeşte altcineva care practic are anumite elemente de natură salarială nejustificate faţă de cadrul legal. Un lucru care este fundamental, poate vestea cea mai importantă pe care o dăm este faptul că, din cauză că era greu să intervii pe salariile de bază, pentru că trebuia să modifici Legea 153/2017 (...) şi ştiţi că zona aceasta de sporuri a devenit un fel de sport naţional în administraţia din România, zona de sporuri a dus la faptul că, să dau cifra corectă, aici scrie peste 150, le-am mai enumerat încă o dată în weekend, sunt 151 de sporuri. Deci, în momentul de faţă, în zona de salarizare publică sunt 151 de sporuri. Noi ce am făcut prin acest proiect pe care îl prezentăm este să eliminăm 87 din aceste sporuri, deci 87 din 151 înseamnă o reducere de 57% aproape. (...) Este anormal să încerci să rezolvi prin sporuri o salarizare care ar trebui să fie unitară", a afirmat Pîslaru.

Potrivit acestuia, sporurile vor fi limitate la 20% pe fiecare ordonator principal de credite. De asemenea, se va introduce un sistem de bonusuri care să fie acordate pentru performanţă, de 10-20% din salariul de bază, pentru maximum 30% dintre angajaţii unei instituţii.

"Salariul de bază este zona care trebuie să evolueze într-un mod predictibil şi sporurile ar trebui doar să rămână pentru o zonă redusă şi le vom limita la 20% pe ordonator principal de credite. Salariile ar trebui să aibă elementul principal în zona aceasta de salarii de bază, salarii lunare. Şi încă un lucru: salarizarea nu se adapta performanţei dovedite a angajatului şi existau, practic, nişte prime de excelenţă, dar ele niciodată nu au avut o bază în spate, totdeauna au rămas o chestiune discreţionară, deci nu există în acest moment pe bune un sistem de bonificare de performanţă. Introducem acest sistem între 10 şi 20% din salariul de bază pentru maxim 30% din angajaţi, limitat, după cum o să vedeţi, în primul an, la 4% din anvelopa salarială", a arătat ministrul interimar.

Dragoş Pîslaru a subliniat că actuala lege a salarizării bugetare nu va putea fi modificată timp de 5 ani, în condiţiile în care vechea lege-cadru (153/2017) a fost modificată/completată prin 43 de acte normative de la adoptare şi până în octombrie 2022.

"În perioada iulie 2017, deci de la adoptarea Legii 153, până în octombrie 2022, Legea-cadru 153 a suferit direct sau indirect modificări şi completări prin 43 de acte normative, inclusiv două decrete ale preşedintelui, două decrete ale Curţii Constituţionale etc. Şi asta ce înseamnă? Înseamnă că trebuie să înţelegeţi că în acest proiect - şi acum să discut pe zona asta de sustenabilitate - se menţionează foarte clar că această legislaţie trebuie să rămână aşa cum e. Asta este şi o parte a acordului politic cu partidele. De altfel, fiind un jalon din PNRR, avem un lucru important de reversibilitate. Cinci 5 ani de zile trebuie să rămână exact aşa cum este, de aici şi importanţa discuţiei. În general, salarizarea nu se discută în fiecare an, se discută la perioade mai lungi, ca să asigure această stabilitate", a transmis şeful de la Muncă.

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale a publicat, luni după-amiaza, în dezbatere publică, proiectul Legii salarizării pentru personalul plătit din fonduri publice, respectiv grilele de salarizare şi calendarul de implementare.

Proiectul urmează să fie înaintat Parlamentului pentru iniţierea procesului legislativ.