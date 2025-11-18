Becali a găsit vinovatul, după cheltuielile nejustificate ale FCSB: „E idiot”

Stiri Economice
18-11-2025 | 08:06
Softul Fiscului l-a prins în off-side pe Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera a fost vizitat de inspectorii ANAF, pentru restanțe la bugetul de stat.

Constantin Toma

Mai exact, FCSB ar fi avut cheltuieli nejustificate de mai bine de 7 milioane de lei. Becali își întărește apărarea și susține că sunt doar invenții.

Potrivit acestuia, calculatorul a dat eroare.

7.020.140 de lei – aceasta este suma cheltuită în ultimii cinci ani de FCSB, pe care Gigi Becali, patronul echipei, n-ar fi justificat-o la Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Cel puțin asta arată softul ANAF, care a alertat inspectorii că suma uitată de Becali a dus la diminuarea impozitului pe profit încasat de stat.

Corespondent Știrile ProTV: „Softul ANAF a arătat faptul că Fotbal Club FCSB SA are un risc fiscal crescut. Asta înseamnă că Gigi Becali ar avea restanțe către bugetul de stat. Iar pentru asta, inspectorii ANAF au fost în vizită atât la sediul clubului, cât și la cel al contabilului, pentru a analiza mai multe date și documente suplimentare.”

Becali a fost anunțat încă din martie că va fi verificat.

Bogdan Niculescu, reprezentant al serviciului de presă al Direcției de Finanțe București: „La nivelul activității de inspecție fiscală din cadrul Direcției de Finanțe București se realizează sute de astfel de analize de risc fiscal. Se pot observa diminuări în colectarea taxelor către bugetul consolidat al statului.”

Gigi Becali se apără și spune că programul celor de la ANAF a dat eroare.

Gigi Becali, finanțatorul FCSB: „Acuma ei au venit să vadă dacă softul este prost sau este deștept. Ăla este prea idiot softul. El crede că e deștept, dar e idiot softul. El spune că eu am profit, dar eu acuma îi demonstrez că n-am avut profitul ăsta. La jucători este altceva. Că pe un jucător, de exemplu, poți să-l iei cu 200.000 și să-l vinzi cu 10 milioane, dar poți să-l iei cu două milioane și să rămână liber. Nu am de plătit nici măcar 16 lei!

În urma inspecției fiscale, ANAF va stabili dacă și ce sumă datorează Gigi Becali statului.

În cazul în care se confirmă cheltuieli de șapte milioane de lei, atunci restanța ar fi de aproximativ 1,1 milioane de lei.

Sursa: Pro TV

Etichete: anaf, cheltuieli, fcsb, nejustificate,

Dată publicare: 18-11-2025 08:05

