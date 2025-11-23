Datoria României urcă cu 30 miliarde lei într-o singură lună și trece de pragul de 58% din PIB

Stiri Economice
23-11-2025 | 10:45
Economie Investitori

Datoria administraţiei publice (datoria guvernamentală) a urcat, în iulie 2025, până la 1.070,18 miliarde lei, de la 1,039,96 miliarde de lei, în luna precedentă, conform datelor publicate de Ministerul Finanţelor (MF).

autor
Vlad Dobrea

Ca procent din PIB, datoria guvernamentală a crescut până la nivelul de 58,9%, de la 57,3% în iunie (PIB conform comunicatului INS din 10 octombrie 2025).

În iulie 2025, datoria pe termen mediu şi lung a crescut la 1.004,9 miliarde de lei, de la 975,238 miliarde de lei, în iunie 2025, iar cea pe termen scurt a urcat la 65,19 miliarde lei, de la 64,62 miliarde de lei, în luna anterioară.

Cea mai mare parte din această datorie, respectiv 884,026 miliarde de lei, era reprezentată de titluri de stat. Împrumuturile se cifrau la 166,6 miliarde de lei.

Datoria în moneda naţională se ridica la valoarea de 489,747 miliarde lei, cea în euro la 465,49 miliarde de lei, echivalent, iar datoria în dolari americani la 112,96 miliarde, echivalent lei.

Citește și
Daily Mail
Proprietarul Daily Mail va cumpăra cotidianul The Telegraph pentru 500 de milioane de lire sterline

Conform datelor Ministerului Finanţelor, în iulie, datoria administraţiei publice centrale a crescut la 1.046 miliarde lei, de la 1.015,85 miliarde lei în iunie 2025, din care 980,833 miliarde de lei pe termen mediu şi lung. Cea mai mare parte a datoriei administraţiei centrale era contractată în lei (470,485 miliarde de lei) şi în euro (460,58 miliarde de lei, echivalent).

Datoria administraţiei publice locale a urcat la 24,175 miliarde de lei, de la 24,005 miliarde de lei în luna anterioară, din care 24,156 miliarde de lei pe termen mediu şi lung.

Totodată, în a şaptea lună a acestui an, datoria internă a administraţiei publice se cifra la 523,116 miliarde de lei (522,189 miliarde lei în iunie 2025), respectiv 28,8% din PIB (28,8% din PIB, în luna anterioară), din care 503,704 miliarde de lei datorie a administraţiei centrale şi 19,411 miliarde de lei datoria administraţiei locale.

Potrivit sursei citate, datoria externă a administraţiei publice era în cuantum de 547,063 miliarde de lei (517,668 miliarde lei, în luna precedentă), respectiv 30,1% din PIB (28,5% din PIB, în iunie 2025), din care 542,299 miliarde de lei datorie externă a administraţiei publice centrale şi 4,764 miliarde de lei datoria externă a administraţiei publice locale. 

Sursa: StirilePROTV

Etichete: romania, pib, economie, datorie publica,

Dată publicare: 23-11-2025 10:45

Articol recomandat de sport.ro
Ce lovitură! Ungurii au „furat-o” pe handbalista care făcea furori în România
Ce lovitură! Ungurii au „furat-o” pe handbalista care făcea furori în România
Citește și...
Proprietarul Daily Mail va cumpăra cotidianul The Telegraph pentru 500 de milioane de lire sterline
Stiri Economice
Proprietarul Daily Mail va cumpăra cotidianul The Telegraph pentru 500 de milioane de lire sterline

Proprietarul tabloidului Daily Mail, DMGT, a semnat un acord de 500 de milioane de lire sterline pentru a cumpăra ziarul The Telegraph. 

România ar putea primi peste 60 miliarde de euro de la UE, pentru următorii 6 ani. Cum vor fi împărțiți banii
Stiri Economice
România ar putea primi peste 60 miliarde de euro de la UE, pentru următorii 6 ani. Cum vor fi împărțiți banii

România negociază în această perioadă sumele pe care le va primi din viitorul buget al Uniunii Europene pentru următorii șase ani.

Banca Transilvania atrage 500 de milioane de euro la Dublin, după o operațiune fără precedent în Europa Centrală și de Est
Stiri Economice
Banca Transilvania atrage 500 de milioane de euro la Dublin, după o operațiune fără precedent în Europa Centrală și de Est

Banca Transilvania a finalizat cu succes a prima sa emisiune de obligaţiuni AT1 (Additional Tier 1) la Bursa de Valori din Dublin, reuşind să atragă 500 de milioane de euro de pe pieţele internaţionale de capital, informează banca printr-un comunicat.

Recomandări
Negocieri la Geneva privind războiul din Ucraina. Liderii europeni sunt îngrijorați de prevederile planului de pace
Stiri externe
Negocieri la Geneva privind războiul din Ucraina. Liderii europeni sunt îngrijorați de prevederile planului de pace

Controversatul plan de pace propus de Donald Trump este discutat duminică la Geneva, de reprezentanții americanilor, ai Ucrainei și ai Uniunii Europene.

Şeful ANAF, despre respingerea sechestrului în cazul Iohannis: „Vom continua demersurile legale pentru a recupera sumele”
Stiri actuale
Şeful ANAF, despre respingerea sechestrului în cazul Iohannis: „Vom continua demersurile legale pentru a recupera sumele”

Şeful ANAF, Adrian Nica, spune că instituţia va continua demersurile legale pentru recuperarea despăgubirilor de la fostul preşedinte Klaus Iohannis, după ce instanţa a respins cererea de sechestru.

 

Președintele Donald Trump afirmă că propunerea sa actuală de pace pentru Ucraina NU este oferta sa finală
Stiri actuale
Președintele Donald Trump afirmă că propunerea sa actuală de pace pentru Ucraina NU este oferta sa finală

Preşedintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că actuala sa propunere de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina nu este oferta sa finală.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 23 Noiembrie 2025

02:19:23

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 25

22:11

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 28 - 2025

21:56

Alt Text!
Superspeed
S9E28

21:09

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28