Ministerul Energiei anunță că analizează măsuri pentru identificarea unor surse alternative de aprovizionare cu țiței și produse petroliere, în contextul perturbării transporturilor prin Marea Neagră, după atacurile asupra petrolierelor care transportau petrol kazah către terminalul CPC de la Novorossiisk.

Instituția precizează că, pentru moment, aprovizionarea pieței interne nu este în pericol, însă ia în calcul mai multe scenarii în cazul în care blocajele din Marea Neagră se vor prelungi.

„Ministerul Energiei are deja în analiză măsurile necesare pentru identificarea și asigurarea unor surse alternative de aprovizionare, în contextul perturbării transporturilor de țiței și produse petroliere prin Marea Neagră”, a transmis instituția.

Potrivit ministerului, Rompetrol, principalul beneficiar al petrolului din Kazahstan în România, a dat asigurări că este pregătit să compenseze eventualele deficite.

„Pentru perioada următoare, în eventualitatea unei reduceri a producției sau a volumelor livrate, reprezentanții Rompetrol au asigurat instituția noastră că vor lua toate măsurile necesare pentru compensarea deficitului și asigurarea continuității aprovizionării”, se arată în comunicat.

Prețurile la pompă ar putea crește pe fondul problemelor din Marea Neagră

Autoritățile atrag însă atenția că o întrerupere prelungită a transporturilor prin Marea Neagră ar putea afecta prețurile la pompă.

„Menținerea perturbărilor din Marea Neagră pe o perioadă mai îndelungată ar putea genera efecte asupra prețurilor carburanților. În acest context, Ministerul Energiei analizează mai multe scenarii de evoluție și măsuri de diminuare a impactului asupra pieței de carburanți din România”, precizează instituția.

În perioada următoare, Ministerul Energiei va convoca o întâlnire cu operatorii din sectorul petrolier pentru a evalua capacitatea acestora de a suplimenta volumele disponibile pe piața românească.

Problemele se vor accentua în Europa, potrivit unui raport al băncii americane Morgan Stanley, care arată că problema pe piața de motorină este acum capacitatea de rafinare, mai mult decât țițeiul. În plus, stocurile europene de motorină vor coborî spre finalul anului la aproximativ 299 de milioane de barili, cel mai redus nivel pentru acea perioadă a anului din 2015 încoace, mai arată analiza.

Presiunea asupra prețurilor ar putea crește mai mult atunci când statele vor începe să-și refacă rezervele strategice, consideră experții.

Claudiu Cazacu, analist XTB: „Se va schimba impactul pe care îl au rezervele strategice. Cu alte cuvinte, nu doar că se va pune pauză la extragerea din rezerve, ci acestea vor trebui chiar reumplute la un moment dat. Petrolul va reacționa.”

În privința rafinării, România stă mai bine decât alte țări la acest capitol, cu două mari rafinării în funcțiune: Petrobrazi și Petromidia. Însă Petrotel Lukoil tot nu funcționează, deși fostul ministru al Energiei a anunțat că va reporni. În acest moment importăm în jur de jumătate din necesarul de motorină al țării. La benzină stăm bine, producem mai multă decât consumăm.

Livrările de petrol, oprite de teama atacurilor din Marea Neagră

Anunțul vine după ce Kazahstanul a suspendat transporturile de petrol prin conducta Consorțiului Caspic (CPC), care ajunge la terminalul rusesc Novorossiisk de la Marea Neagră, în urma unei serii de atacuri cu drone asupra petrolierelor aflate la încărcare. Potrivit informațiilor publicate de Financial Times și Reuters, operatorii au oprit operațiunile după ce mai multe nave au evitat terminalul din motive de securitate.

Ministerul Energiei din Kazahstan a condamnat atacurile și a anunțat că două petroliere încărcate cu țiței kazah au fost lovite de drone, iar ulterior un al treilea petrolier a fost atacat în aceeași zonă. Încărcarea petrolului a fost suspendată pentru evaluarea situației.

Conducta CPC transportă peste un milion de barili de petrol pe zi și asigură aproximativ 80% din exporturile de țiței ale Kazahstanului. Prin acest coridor trece și peste 1% din producția mondială de petrol, ceea ce face ca orice blocaj să fie urmărit atent de piețele internaționale și de statele care depind de țițeiul kazah, inclusiv România.