Traficul maritim este și acum restricționat, iar navele care au ca destinație porturile ucrainene trebuie să ocolească zona.

Un elicopter al Ministerului Afacerilor Interne a survolat, miercuri, zona în care se află nava comercială afectată de incendiu și cu ajutorul unei camere cu termoviziune echipajul a constatat ca nu mai există flacăra deschisă la bord, dar pe nava au fost înregistrate temperaturi ridicate.

În aceste condiții, pericolul persistă, iar accesul nu se poate face în siguranță. Autorităților nu le rămâne decât să o monitorizeze în continuare.

În acest moment, în porturile românești de la Marea Neagră navighează 153 de nave comerciale, iar în zona Sulina, Sfântu Gheorghe - cea mai apropiată de petrolier - se află opt nave. Ambarcațiunile sunt avertizate să mențină distanța de siguranță.

Autoritățile nu au anunțat încă ce a dus la producerea incendiului de pe navă.

Forțele Navale Române au anunțat că de la începutul războiului din Ucraina și până acum 300 de nave au fost avariate și 38 au fost scufundate în Marea Neagră și în Marea Azov.