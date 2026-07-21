Cei 17 oameni aflați la bord au fost recuperați, însă trei dintre ei sunt răniți. Autoritățile nu au confirmat deocamdată cauza producerii incidentului, dar toate vapoarele aflate în zonă au fost anunțate să se îndepărteze. Traficul maritim este restricționat.

Petrolierul plecase din portul Alexandria din Egipt și trebuia să ajungă în portul Reni din Ucraina. Se află la 26 de km distanță de Sfântu Gheorghe, dincolo de Apele Teritoriale ale României în Zona Contigua, acolo unde țara noastră are totuși atribuții de supraveghere și control. Inițial, autoritățile anunțaseră că nava care arde se află la 20 de mile marine, adică la 37 de km.

Vasul-cisternă este încărcat la maximum, cu 3.790 de tone de propan, în trei tancuri presurizate. Focul ar fi cuprins pupa și castelul navei. Echipajul era format din 17 marinari - filipinezi, turci și estonieni. Alerta către autoritățile noastre a venit prin mesaje radio și imediat nave de salvare au pornit într-acolo. Condițiile meteo nu au permis și ridicarea unui elicopter. Comunicarea s-a făcut cu ajutorul unei nave din apropiere.

Alexander Arro, marinar Gas Lisbon: „Am fugit și ne-am debarcat cu bărcile de salvare. Ne-au recuperat după 3-4 ore de la incident”.

Irina Pușcașu, purtător de cuvânt Autoritatea: „Navele Arsvom Sar Artemis și Sar Apolo au fost mobilizate precum și alte mijloace de intervenție disponibile”.

Toate cele 17 persoane aflate la bord au fost recuperate în siguranță. Trei au suferit rani în urma exploziei așa ca din portul Sulina au fost preluate de ambulanțe și duse la spital în Tulcea.

Daniel Năstase, purtător de cuvânt ISU Tulcea: „Două persoane au avut aproximativ 10-15% din suprafață corpului arsuri, iar o persoana e în stare puțin mai grava aceasta având și câteva plăgi. Toată misiunea de salvare a durat aproximativ 4 ore și jumătate”.

Oficial nu se știe de ce s-a produs deflagrația.

Aleksandre Megrelidze, marinar nava Gas Lisbon: „A fost un atac cu drone! Trei drone ne-au lovit pe timp de noapte, la prima lovitură eram în cabina, s-a simțit o lovitură puternică la tribordul navei, ne-am dus sus și am văzut puntea distrusă. Ofițerul second al navei a fost rănit la gât și la cap și sângera foarte tare. Șeful mecanic este și el rănit”.

Adrian Mihălcioiu, președinte al Sindicatului Liber al Navigatorilor din România: „A fost atacată în trei rânduri. Partea de punte a comandantului și comanda, deci practic s-a vizat castelul și sala mașini”.

Sergiu Floca, pilot de remorcher maritim: „Atacul pare să fi lovit în exclusivitatea castelul navei, nu magaziile. Ceea ce arată mai degrabă a atac terorist, atac de descurajare”.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că luni în jurul orei 18:50 de minute, Federația Rusă a desfășurat un nou atac cu drone asupra unor obiective civile dar și a infrastructurii portuare din Ucraina, în apropierea graniței cu România.

Cert este ca pericolul pe care-l reprezintă incendiul izbucnit pe petrolier este uriaș.

Ce se poate întâmpla în următoarele ore

Propanul din încărcătura poate să ardă controlat - este scenariul cel mai probabil. Sub efectul căldurii, rezervoarele se pot fisura, iar propanul dinăuntru poate arde la ieșire timp de mai multe zile și se poate ventila. Sau se poate produce fenomenul BLEVE - Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion - scenariul catastrofal în care căldura de la incendiu duce la explozia rezervoarelor din care să rezulte o radiație termică pe 1-2 km, dar și o undă de șoc cu fragmente de rezervor pe 500 metri până la un 1 km. Sau se poate produce o explozie de vapori - adică propanul să se scurgă la nivelul mării sub forma unui nor care în caz de aprindere întârziată ar putea forma un val de flacăra.

Președintele Nicușor Dan a anunțat într-o postare pe Facebook ca "nava a fost lovită în afara apelor teritoriale române", iar instituțiile statului sunt în alertă și a pus incidentul, cel mai probabil, în legătură cu războiul purtat de Rusia împotriva Ucrainei.

Corespondent PRO TV: „Petrolierul încărcat cu propan arde de 19 ore în largul Marii Negre. Este ancorat, dar un remorcher îl supraveghează ca să nu intre în deriva. Toate navele au fost îndrumate să evite zona de pericol și să păstreze o distanță de 5,5 km, 3 mile marine, de petrolier”.

Corespondent PRO TV: „Autoritățile transmit că nu este niciun pericol pentru cei aflați pe litoral având în vedere distanța de 26 de km în larg față de Sfântu Gheorghe. Cel mult zgomotul unei explozii ar putea fi auzit la mal.

Propanul este o hidrocarbură saturată gazoasă extrasă din gaze naturale sau petrol. Este principalul component al Gazului Petrolier Lichefiat. Are un punct de fierbere foarte scăzut, ceea ce îi permite să se vaporizeze.

După salvarea echipajului, autoritățile de la noi nu mai au alt plan de intervenție. Cel mai probabil nava va fi lăsată să ardă până la final. Perimetrul de siguranță va fi menținut cât este nevoie”.