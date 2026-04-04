„Ceea ce s-a putut face, s-a făcut”, au spus reprezentanții Guvernului. Cu alte cuvinte, statul nu și-a permis să ofere un ajutor mai mare pentru șoferi și companii. Deși pe piețele internaționale țițeiul a urcat din nou, în țară a mai scăzut prețul, în unele benzinării.

Reducerea accizei pentru motorină cu 30 de bani a fost adoptată într-o ședință extraordinară de Guvern.

Corespondent Știrile ProTV: „Acciza va fi redusă pentru motorina standard începând de marți. Cu tot cu TVA, vorbim de o scădere a prețului final, la pompă, cu 36 de bani pe litru. Pentru un plin de 50 de litri, de exemplu, șoferii vor plăti mai puțin cu 18 lei, pentru acest sortiment”.

O reducere mai mare nu și-a permis statul român, spun reprezentanții Guvernului.

Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului: „România este într-o situație foarte dificilă, vă aduc aminte că anul trecut, din cauza deficitului excesiv, eram în aproape iminența tăierii fondurilor europene. În această situație, marja de manevră pe care o ai tu ca stat pentru asemenea intervenție e foarte mică, extrem de mică. Ceea ce s-a putut face, s-a făcut”.

Reprezentanții Guvernului au anunțat că această măsură de reducere a accizei, alături de sprijinul acordat deja transportatorilor și agricultorilor, vor fi acoperite din încasările mai mari de TVA, ca urmare a creșterii prețurilor carburanților. Va fi însă și o nouă supraimpozitare pentru extragerea țițeiului românesc. Reducerea de 36 de bani vine însă după o creștere de aproximativ 2 lei pe litrul de carburant. Va încetini ușor creșterea inflației.

Iulian Lolea, economist-șef al confederației patronale Concordia: „În principiu, orice scădere e binevenită, doar că acest nivel nu va ajuta decât marginal atât firmele, cât și populația, ce trebuie noi să înțelegem în situația asta e că, indiferent de cât de mult ne-am uita la stat, nu o să poată atenua complet modificările acestea, care sunt ample pe piața internațională”.

Cum țițeiul a urcat iar la aproape 110 dolari pe baril, nu este exclus ca, în perioada următoare, această tăiere de acciză să fie anulată de noi scumpiri.

Otilia Nuțu, expert în energie: „Noi încercăm să rezolvăm problema de alaltăieri. Vorbim despre o criză care depășește orice a mai fost până acum în istorie. Ar trebui să ne pregătim emoțional și să pregătim populația și pe toată lumea că s-ar putea întâmpla să trebuiască să reducem radical consumul de petrol”.