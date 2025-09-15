„Nota de plată” pentru dezastrele naturale care au lovit Europa în 2025. UE a pierdut într-o vară 0,5% din PIB

Stiri Economice
15-09-2025 | 17:32
inundatii, europa
Shutterstock

Seceta, valurile de căldură și inundațiile din această vară au costat Uniunea Europeană aproximativ 43 de miliarde de euro în acest an, reducând cu aproape 0,5% creșterea economică.

autor
Adrian Popovici

Studiul estimează că daunele cumulate cauzate economiei europene de efectele în lanț ale acestei veri vor ajunge la aproximativ 126 de miliarde de euro până în 2029, notează Politico.

„Aceste estimări sunt probabil conservatoare”, au afirmat autorii studiului, Sehrish Usman de la Universitatea din Mannheim și Miles Parker și Mathilde Vallat, economiști la Banca Centrală Europeană.

Fenomenele meteorologice extreme devin din ce în ce mai frecvente pe măsură ce gazele cu efect de seră încălzesc planeta.

În 2024, dezastrele naturale, inclusiv inundațiile catastrofale din Spania, au distrus bunuri în valoare de 31 de miliarde de dolari în Europa, potrivit companiei de asigurări MunichRe.

„Schimbările climatice au crescut frecvența și intensitatea fenomenelor meteorologice extreme, precum inundații, secete, valuri de căldură, incendii forestiere, iar toate acestea contribuie la creșterea costurilor economice pentru regiunile europene”, a declarat Usman luni, în cadrul unui eveniment organizat la Bruxelles.

Agricultura, lovită dur de schimbările climatice

Studiul a inclus daunele fizice aduse clădirilor și infrastructurii, precum și impactul asupra productivității și eficienței lucrătorilor și efectele colaterale asupra altor sectoare ale economiei. Nu a inclus daunele provocate de incendiile forestiere care au distrus peste 1 milion de hectare în Europa în acest an.

„Aceste evenimente nu sunt doar șocuri temporare”, a declarat Usman. „Impactul lor se manifestă în timp.” Inundațiile pot perturba lanțurile de aprovizionare. Secetele pot afecta grav producția agricolă.

Secetele au fost cele mai dăunătoare, provocând pierderi estimate la 29,4 miliarde de euro pentru UE în această vară. Valurile de căldură și inundațiile au provocat pagube de 6,8 miliarde de euro și, respectiv, 6,5 miliarde de euro.

Europa de Sud, o regiune deosebit de vulnerabilă la schimbările climatice, a fost cea mai grav afectată. Cipru, Grecia, Malta și Bulgaria au suferit pierderi de peste 1 % din producția economică.

„Danemarca, Suedia și Germania înregistrează pagube relativ mai mici, dar frecvența și amploarea acestor evenimente, în special inundațiile, sunt în creștere și în aceste regiuni”, au scris cercetătorii.

Sursa: Politico

Etichete: inundatii, incendii de vegetatie, schimbari climatice, dezastre naturale,

Dată publicare: 15-09-2025 17:32

