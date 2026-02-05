Întrebată în legătură cu impactul asupra perspectivelor după deprecierea dolarului de săptămâna trecută şi eventuala revenire, Lagarde a explicat că în aceste zile Consiliul guvernatorilor a discutat problema şi a atras atenţia că deprecierea dolarului nu este un fenomen nou ci a început în martie 2025.

"În ultimele săptămâni, de fapt din vară, dolarul a fluctuat într-un interval". Prin urmare, oficialii BCE au ajuns la concluzia că evoluţiile cursului de schimb începând din 2025 "au fost încorporate în scenariul nostru de bază", a explicat şeful BCE.

Evoluţiile provoacă îngrijorări la Frankfurt, apreciază analiştii, un euro mai puternic face importurile mai ieftine, sporind potenţial presiunile descendente asupra inflaţiei, într-un moment în care deja oficialii sunt îngrijoraţi de evoluţia preţurilor de consum.

Lagarde a adăugat că oficialii au discutat săptămâna aceasta evoluţia euro, şi a reiterat că ei nu vizează un anumit curs de schimb. Deşi a admis că aprecierea monedei unice "ar putea reduce inflaţia sub actualele estimări", ea a descris riscurile la adresa perspectivelor privind inflaţia ca fiind în mare parte echilibrate.

"Actualul interval în care evoluează euro faţă de dolar este foarte mult în linie cu media generală a cursului de schimb dintre euro şi dolar de când există euro", le-a spus ea jurnaliştilor la Frankfurt.

Joi, euro s-a apropiat de 1,1812 dolari.Lagarde a declarat că deşi stimulentele fiscale din regiune ar putea alimenta o creştere economică mai rapidă decât se anticipa, provocările se menţin: "Zona euro continuă să fie afectată de mediul volatil global. Noi fricţiuni în comerţul internaţional ar putea perturba lanţurile de aprovizionare, reduce exporturile şi slăbi consumul şi investiţiile".