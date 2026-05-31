Turismul românesc ar trebui să se consolideze în anii mai grei, iar Guvernul şi ministerul de resort să înţeleagă faptul că atunci când lucrurile merg anevoios şi motorul economiei încetineşte nu e cazul să mai pună şi frână, este de părere vicepreşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism din România (ANAT), Adrian Voican.

„Ce ar trebui să facă turismul românesc? Cred că atunci când sunt ani mai grei, ar trebui să se consolideze. Ar trebui să existe mai multă colaborare şi mai multă unitate în ofertare, în soluţii de marketing şi de promovare în zona privată - hoteluri, agenţii -, dar şi să vedem un rol mai puternic al OMD-urilor, organizaţiile de management al destinaţiei, care se apropie de 40 în acest moment pe tot teritoriul României. Unele dintre ele sunt la început, altele au buget, unele n-au buget, dar ar putea ca prin colaborare să existe o mult mai bună promovare, pentru că mitul acela că în România e scump şi prost nu mai e de actualitate. În România sunt foarte multe investiţii de patru şi cinci stele, de zeci de milioane de euro şi produsele turistice au devenit de calitate în toate colţurile ţării, de la Herculane, Valea Oltului, până la Băile Felix sau Maramureş, Bucovina, pe Valea Prahovei sau pe litoral”, a afirmat Voican.

El a atras din nou atenţia că tăierea voucherelor de vacanţă va avea un efect negativ pe termen mediu şi lung, dacă nu se vor lua alte măsuri sau nu se va veni cu politici publice pentru a atrage turişti străini în România.

„În plus, ar trebui ca Guvernul şi ministerul de resort să înţeleagă că atunci când lucrurile merg greu şi motorul economiei încetineşte nu e cazul să mai pui şi frână. Au tăiat voucherele de vacanţă, iar efectul pe termen mediu şi lung o să fie negativ, dacă nu luăm alte măsuri sau dacă nu revenim la această măsură şi nu dăm o stabilitate, nu prelungim valabilitatea voucherelor de vacanţă pentru încă 5 ani sau nu venim cu alte politici publice care să încurajeze adusul turiştilor străini în România. Anul acesta, nici diaspora română nu mai vine în număr atât de mare ca să petreacă vacanţele în România, pentru că economia încetineşte foarte mult şi în Italia, Spania sau Marea Britanie, şi atunci românii, mai ales cei aflaţi la generaţia a doua, nu mai au atât de multe legături cu România şi cu vacanţele în România, ci amână această decizie”, a explicat reprezentantul ANAT.

În acest sens, Adrian Voican a subliniat că singurul motor al turismului care a crescut în 2025 şi în prima parte a acestui an este incomingul, iar autorităţile trebuie să apeleze la acţiuni coerente şi puternice de promovare a României, ca destinaţie turistică.

„Totuşi, să nu uităm că singurul motor al turismului care a crescut în 2025 şi a crescut şi în prima parte a anului este incomingul. Iar pentru asta, România trebuie să deblocheze acţiuni de promovare coerente, puternice, profitând şi de faptul că, cel puţin pentru anul 2026, ministrul Turismului ne-a anunţat că bugetul s-a dublat faţă de anul trecut. E în continuare foarte mic, dar peste 5 milioane de euro înseamnă mai mult decât 2 milioane, cât am avut în anii trecuţi, şi ar trebui să vedem asta şi în acţiuni de promovare autentică a României în ţările sursă de unde pot să ne vină foarte mult turişti străini, poate chiar împreună cu alte destinaţii din zona Balcanilor - cu Bulgaria, cu Ungaria, cu Republica Moldova, bineînţeles, şi chiar cu Polonia”, a susţinut acesta.