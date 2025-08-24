Christine Lagarde: Imigrația a susținut creșterea economică a zonei euro

Președinta Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, a declarat sâmbătă, la simpozionul anual al Rezervei Federale, că afluxul de muncitori străini a reprezentat un factor crucial pentru creșterea economică a zonei euro în ultimii ani.

Potrivit acesteia, imigrația a reușit să compenseze scăderea numărului de ore lucrate și diminuarea salariilor reale.

Datele BCE arată că, deși muncitorii din afara celor 20 de state membre ale zonei euro reprezentau doar 9% din forța de muncă în 2022, contribuția lor a fost majoră. Aceștia au generat jumătate din creșterea totală a forței de muncă în ultimii trei ani, arată news.ro.

Impactul imigrației asupra economiilor cheie

Christine Lagarde a subliniat că fără această contribuție esențială, economia Germaniei ar fi, astăzi, cu aproximativ 6% mai mică decât nivelul înregistrat în 2019. De asemenea, a menționat că performanța economică robustă a Spaniei după pandemie se datorează în mare parte muncii imigranților.

Fenomenul imigrației a propulsat populația Uniunii Europene la un nivel record de 450,4 milioane de locuitori în 2024. Pentru al patrulea an consecutiv, creșterea demografică a fost susținută exclusiv de imigrație, care a compensat scăderea naturală a populației.

În ciuda beneficiilor economice, acest aflux de populație a generat tensiuni politice majore, alimentând ascensiunea partidelor de extremă dreapta în mai multe state membre. Ca urmare, unele guverne, inclusiv cel al Germaniei, au reacționat prin impunerea de restricții asupra programelor de relocare și de reunificare familială.

