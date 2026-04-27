"Am anunţat de săptămâna trecută demersul de a vota într-o procedură de urgenţă legea privind protejarea intereselor naţionale la companiile statului. A intrat într-o procedură de urgenţă. Astăzi, în Biroul permanent, s-a decis ca în această săptămână comisiile avizatoare şi raportoare să se întrunească, astfel încât la începutul săptămânii viitoare, respectiv luni, să intre la votul final legea care interzice până la 31 decembrie 2027 înstrăinarea activelor statului la companiile de stat profitabile. Există şi o excepţie, şi anume cu privire la companiile de stat care au înregistrat cinci ani consecutivi pierderi, acolo poate exista o procedură de listare, o negociere sau orice altă formă prin care statul să valorifice acţiunile pe care le are, dar în niciun caz la societăţile de stat profitabile", a afirmat Zamfir.

Comisia economică este sesizată pentru raport la acest proiect, iar una dintre comisiile avizatoare este cea de administraţie.

Senatul este primul for sesizat cu acest proiect, Camera Deputaţilor fiind decizională.

Proiectul de lege privind interzicerea vânzării activelor statului la companii strategice a fost depus pe 20 aprilie. La acel moment, Daniel Zamfir susţinea că în programul de guvernare nu există nicio referinţă cu privire la vânzarea activelor la CEC Bank, Portul Constanţa, Compania Aeroporturi, Salrom, Romgaz, Transgaz şi Hidroelectrica.