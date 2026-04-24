Enorma suprafaţă agricolă minată în Ucraina şi rata ridicată a dispozitivelor neexplodate din solul ucrainean constituie unul din factorii care a contribuit la creşterea preţurilor la alimente la nivel global, a declarat vineri Paul Heslop, coordonatorul Naţiunilor Unite pentru acţiuni de deminare în Ucraina, potrivit EFE.

"Suprafaţa imensă de terenuri agricole, devenită neutilizabilă din cauza războiului, a afectat preţurile mondiale la alimente şi energie", a declarat Paul Heslop în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la finalul unei săptămâni de reuniuni la Geneva, la care au participat delegaţii guvernamentale din mai multe ţări, reprezentanţi ai sectorului privat şi experţi în decontaminarea terenurilor de mine şi de muniţii neexplodate.

Problema terenurilor minate afectează nu doar Ucraina, ci peste 60 de ţări din întreaga lume. Victimele minelor neexplodate sunt în proporţie de 90% persoane civile, dintre care majoritatea sunt copii, adeseori ucişi, răniţi sau mutilaţi.

Heslop a precizat că în cazul Ucrainei "este vorba de miliarde de metri pătraţi" de teren, care nu pot fi exploataţi la scară largă din cauza "prezenţei reale sau prezumtive a minelor şi muniţiilor neexplodate".

"Prin urmare, dacă rezolvăm problema minelor şi a muniţiilor neexplodate în Ucraina, situaţia legată de preţurile la alimente şi de securitatea alimentară în ţări precum Afganistan sau Somalia se va îmbunătăţi", a subliniat expertul ONU.

Prezentând situaţia în cazul particular al Ucrainei, Heslop a menţionat că războiul provocat de invazia ilegală a Rusiei în Ucraina durează deja de peste 1.500 de zile, perioadă în care se estimează că ar fi putut fi lansate circa 10.000 de obuze de artilerie pe zi.

Ar fi 6 milioane de proiectile neexplodate doar din artilerie

"Dar au fost trase mai mult decât atât; cu o rată de eroare de 10%, aceasta înseamnă 1.000 de obuze neexplodate în fiecare zi. Vorbim despre 1,5 milioane de obuze neexplodate provenite de la un singur tip de armă", a explicat el.

Şi mai rău, în cazul unor sisteme de armament, rata de eroare se ridică la 40%, a atenţionat acelaşi expert al Naţiunilor Unite.

"Aşadar, potenţial, am putea avea între 5 şi 6 milioane de proiectile neexplodate doar de la artileria utilizată în Ucraina", spune el.

Două agenţii ale Naţiunilor Unite specializate în agricultură şi alimentaţie sprijină eforturile de deminare a terenurilor agricole din Ucraina pentru a permite reluarea producţiei, în timp ce UNICEF desfăşoară activităţi în şcoli pentru a oferi copiilor educaţie privind riscurile, în special în zonele cu grad ridicat de minare.

Heslop a mai spus că varietatea sistemelor de arme utilizate în războiul dus de Rusia în Ucraina sporeşte riscurile, invocând pericolul reprezentat de substanţele chimice extrem de toxice şi potenţial cancerigene utilizate pentru propulsarea bunăoară a rachetelor de croazieră de mari dimensiuni.