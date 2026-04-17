Prețurile au crescut și unii cultivatori spun că nu-și mai permit să le cumpere, iar recolta ar putea fi afectată.

Eugen Truetsch cultivă grâu, cartofi, rapiță și lucernă pe mai bine de 300 de hectare, la Râșnov, în județul Brașov. Spune că i-a fost greu să cumpere îngrăşăminte anul acesta - prețurile au tot crescut şi mulți furnizori voiau banii pe loc.

Eugen Truetsch, fermier: „La noi în zonă au fost două TIR-uri cu îngrășăminte, dar cu bani cash. Adică venea TIR-ul, descărca, plăteai!”

A reușit în cele din urmă să găsească fertilizatori cu plata la recoltă, cum era obișnuit. Dar fermierul spune că nu mai are și pentru toamnă.

Marius Someșan, fermier: „Producția unde nu o să se fertilizeze, o să fie mică.”

Potrivit agricultorilor, îngrășămintele s-au scumpit din două motive. Primul, aplicarea, de la începutului anului a mecanismului de ajustare a carbonului la frontieră. Așa numitul CBAM impune importatorilor din Uniunea Europeană să plătească pentru emisiile de carbon, generate de producția bunurilor pe care le aduc din alte țări.

Florentin Bercu, Uniunea Cooperativelor Agricole din Sectorul Vegetal: „Prețul fertilizanților a crescut foarte mult în ultima perioadă, în 2020 erau circa 250 de euro, în 2025 circa 500-550 de euro. În prezent ajunge la 800 de euro.”

Apoi a apărut războiul din Orientul Mijlociu. Marile țări exportatoare de îngrășăminte – Iran, Qatar, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Bahrain – se bazează pe strâmtoarea Ormuz pentru tranzitul către piețele internaționale. Cu trecerea blocată, fertilizatorii au devenit marfă rară și scumpă.

Un depozit avea de regulă pe stoc 200 de tone de îngrășăminte. Acum are mai puţin de 20, iar ureea lipsește cu desăvârșire.

Grigore Vlad, reprezentantul unui depozit: „Nu putem să ne aprovizionăm, s-a scumpit foarte mult, fermierii n-au bani să cumpere.”

Reporter: Uree aveţi aici?

Grigore Vlad: „Nu, nu am, deja e un lux, e aur!”

Întrebat despre situația prețurilor fertilizatorilor, ministrul Economiei a transmis:

Irineu Darău, ministrul Economiei: „Cred că există anumiţi factori externi României pe care nu putem să-i oprim și există o anumită volatilitate care afectează toată piața.”

Asociațiile europene de fermieri și cooperative agricole Copa și Cogeca au cerut, printr-o scrisoare comună, ajutorul Comisiei Europene.