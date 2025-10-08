Avertizarea OMC: Comerțul global va încetini dramatic în 2026. Are și Trump o contribuție

08-10-2025 | 07:23
Organizația Mondială a Comerțului (OMC) a anunțat marți o revizuire în creștere a estimărilor privind expansiunea comerțului global pentru anul 2025, însă a avertizat că perspectivele pentru 2026 s-au deteriorat considerabil, transmite CNBC.

Mihai Niculescu

Potrivit noului raport "Global Trade Outlook and Statistics", publicat marți, OMC estimează că volumul comerțului mondial va crește cu 2,4% în 2025, semnificativ peste proiecția anterioară de 0,9% din raportul din august. În schimb, pentru 2026, organizația a redus estimarea de la 1,8% la doar 0,5%.

Încetinirea economiei și impactul tarifelor

„Se așteaptă ca ritmul comerțului mondial să încetinească în 2026, pe măsură ce economia globală se răcește și efectele majorărilor de tarife se vor resimți pe deplin pe parcursul unui an întreg", a precizat OMC.

Tarifele comerciale au devenit un obstacol major pentru comerțul internațional de la introducerea, în aprilie, a noilor taxe vamale impuse de președintele american Donald Trump. Chiar și aliați ai SUA, precum Regatul Unit, continuă să fie afectați de un tarif de bază de 10% pe exporturile către piața americană.

Prima jumătate a anului 2025: Creștere puternică

OMC a raportat o creștere de 4,9% a volumelor comerciale globale în prima jumătate a anului 2025, susținută de importurile accelerate în SUA înaintea aplicării tarifelor mai ridicate, de condițiile macroeconomice favorabile și de cererea în expansiune pentru bunuri legate de inteligența artificială — inclusiv semiconductori, servere și echipamente de telecomunicații.

Inteligența artificială: Motorul creșterii

Cheltuielile pentru tehnologia AI au generat aproape jumătate din creșterea comerțului global din prima jumătate a anului, valoarea acestora majorându-se cu 20% față de perioada similară a anului trecut.

Asia a fost principalul motor al acestei evoluții, reprezentând aproape două treimi din creșterea comerțului global legat de AI, în timp ce SUA au contribuit cu aproximativ o cincime.

„Creșterea comerțului s-a extins pe întregul lanț valoric digital, de la siliciul brut și gazele speciale până la dispozitivele care alimentează platformele cloud și aplicațiile AI", arată raportul.

Riscuri majore pentru viitor

Pe de altă parte, OMC avertizează că extinderea măsurilor restrictive și incertitudinea politicilor comerciale reprezintă un risc major pentru evoluțiile viitoare. În scenariul pozitiv, menținerea ritmului de creștere în comerțul cu bunuri și servicii legate de inteligența artificială ar putea oferi un impuls pe termen mediu.

Exporturile de servicii sunt așteptate să încetinească de la 6,8% în 2024 la 4,6% în 2025 și 4,4% în 2026, în ciuda faptului că nu sunt afectate direct de tarife.

Directorul general al OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, a declarat că „reziliența comerțului în 2025 se datorează, în mare măsură, stabilității oferite de sistemul comercial multilateral bazat pe reguli", dar a subliniat că "nu este momentul pentru complacere".

„Perturbările actuale din sistemul comercial global reprezintă un semnal de alarmă pentru state, care trebuie să regândească regulile comerțului internațional și să construiască împreună o bază mai solidă pentru prosperitate globală", a adăugat Okonjo-Iweala.

Perspectivă globală

Raportul OMC evidențiază o realitate paradoxală: în timp ce 2025 beneficiază de un impuls puternic din partea tehnologiei AI și de comportamentul anticipativ al importatorilor americani, 2026 se anunță a fi un an dificil, când efectele complete ale tarifelor vamale impuse de Trump se vor materializa și când economia globală va încetini.

Sursa: News.ro

