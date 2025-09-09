Avertisment ANAF: E-mailuri false circulă în numele instituției. Cum își pot proteja contribuabilii datele

Mesajele transmise în numele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) de la adresa de e-mail [email protected] sunt false, avertizează instituţia, într-un comunicat de presă transmis, marţi.

"Agenţia Naţională de Administrare Fiscală informează contribuabilii referitor la reapariţia unor mesaje false transmise în numele instituţiei, utilizând adresa de e-mail [email protected]. Aceste mesaje nu sunt emise de ANAF şi urmăresc să inducă în eroare destinatarii. Mesajele false pot conţine informaţii înşelătoare, solicitări nejustificate sau linkuri periculoase care pot pune în pericol securitatea datelor personale şi financiare ale contribuabililor", precizează sursa citată.

Reprezentanţii Fiscului subliniază faptul că ANAF interacţionează cu contribuabilii fie prin Spaţiul Privat Virtual (SPV) - platforma oficială securizată, fie prin Poşta Română - cu confirmare de primire. De asemenea, ANAF nu solicită informaţii personale sau financiare prin adrese de e-mail neoficiale.

Recomandarea către contribuabili este să ignore şi să şteargă mesajele provenite de la adresa [email protected] sau din alte surse suspecte, precum şi să nu acceseze link-uri sau să nu descarce fişiere din astfel de mesaje.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













