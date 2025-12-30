O româncă și-a adus cârnații de casă la un aquapark din Ungaria, unde meniul și intrarea costă 69 de euro de Revelion

Mii de români au ales Ungaria pentru noaptea dintre ani, atrași de stațiunile cu ape termale și petreceri în aquapark.

Cei mai mulți vin din vestul țării, din localități aflate aproape de graniță, pentru că ajung repede și scapă de drumurile lungi spre munte.

Localitatea Mako, aflată mai puțin de 20 kilometri de punctul de trecere Cenad şi la aproximativ 100 de kilometri de Timişoara, este una dintre destinațiile din Ungaria pentru petrecerea de Revelion. Punctul central aici este parcul acvatic cu o arhitectură inspirată din ceapa care a făcut celebră localitatea. Jumătate din cele aproape 600 de bilete disponibile pentru noaptea dintre ani au fost cumpărate de români.

Edit Adrienm Toth, reprezentantul parcului acvatic: „Petrecerea începe de la ora 18, până la noaptea la 3. Vom avea doi cântăreți, dansatori profesioniști.”

Pentru cei care vor relaxare între mese și dans, complexul oferă zone de apă termală, atât la interior, cât și la exterior, și nouă saune.

Corespondent PROTV: „Cea mai căutată este acestă camera cu aburi, unde temperatura ajunge la 50 de grade. Aerul fierbinte îi ajută pe cei care ies din apa termală, să-şi remedieze problemele de astm, reumatism sau diferite dureri musculare, datorită efectului detoxifiant.”

Pentru o familie din Slatina, este prima zi de vacanţă, din cele patru.

Rodica și Gheorghe Bănicioiu, turiști din Slatina: „Vremea să mâncăm mâncarea lor, pentru că am mâncat gulaș, foarte bun.”

Călin Coman, turist: „Sunt foarte mulți români aici, parcă eşti acasă.”

În Hajduszoboszlo, mai aproape de granița de nord-vest, fenomenul turismului românesc a dus și la investiții făcute de români, care au pensiuni și apartamente pentru închiriere.

Suntem la pensiunea lui Zoltan, un român plecat din Cluj.

Makri Zoltan, investitor: „Am observat că sunt foarte mulți români care sunt interesați să vină la Hajdu, și cu credite de la bancă am cumpărat 2-3 apartamente și așa am început afacerea asta de turism.”

Zoltan se ocupă, de 13 de ani, și de organizarea Revelionului la aquapark-ul din localitate.

Fana Cornea, turistă din Cluj: „De data asta îl vom face chiar în aquapark. Deci va fi o experiență în premieră și pentru noi.”

Aici petrec, în medie, cam o mie de persoane, în fiecare an, şi majoritatea sunt români. Complexul include piscine tematice și facilități SPA.

Intrarea costă 69 de euro, pentru noaptea de Revelion, bani în care sunt incluse băuturile şi hrană.

Reporter: Ați adus și niște cârnați din România?

Turist: „Sigur că da, și ceva slănină am adus.”

Statisticile arată că românii sunt cei mai mulți străini din stațiune.

Eniko Levai, consultant în turism Hajduszoboszlo: „În fiecare hotel se pregătesc și cu meniuri în limba română, și în majoritatea hotelurilor se pregătesc să se sărbătorească și după ora României.”

Cum Ungaria are alt fus orar, şampania va fi deschisă de două ori.

