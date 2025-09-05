Descoperire șocantă a ANAF. Clujeanul cu venituri de 172 de milioane de lei pentru care nu a plătit niciun leu impozit

Un clujean a avut venituri de 172 de milioane de lei și nu a plătit niciun leu impozit pentru această sumă uriașă. Descoperirea a fost făcută de ANAF, care a depistat de altfel venituri nedeclarate de 337 milioane lei la doar trei persoane din Cluj.

ANAF a făcut o descoperire șocantă în Cluj, unde o singură persoană fizică a avut venituri nedeclarate de 172 de milioane de lei (34,4 milioane de euro), fără să plăteacă niciun singur leu impozit pentru această uriașă avere.

Fiscul a înregistrat, de altfel, un record în trimestrul al doilea în ce privește controlul persoanelor fizice cu averi mari, scrie Profit.

Doar la trei persoane fizice din Cluj, ANAF a găsit venituri totale nedeclarate de 337 milioane lei și le-a stabilit acum de plată 93 de milioane de lei.

Astfel, pe lângă persoana cu venituri nedeclarate de 171,9 milioane lei, tot la Cluj au mai fost depistate două persoane cu 130,7 milioane lei, respectiv 34,38 milioane lei nedeclarate.

Venituri nedeclarate descoperite de 5 ori mai mari decât în primele luni ale anului

Pentru comparație, în primul trimestru al anului, cel mai mare caz găsit a fost cel al unui bucureștean din Sectorul 4, cu venituri nedeclarate de 7,5 milioane de lei.

Numărul controalelor a fost în trimestrul al doilea de 167, față de 132 în primul trimestru din acest an, iar numărul deciziilor de impunere de 41, comparativ cu 53.

Veniturile constatate suplimentar la controale s-au situat la 398 milioane lei (337 miloane lei fiind doar cele trei cazuri de la Cluj), față de 81,5 milioane lei în primele trei luni din an. Per total, ANAF stabilit creanțe fiscale de 167,3 milioane lei.

