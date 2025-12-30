Primele pârtii deschise în acest sezon în România. Stațiunile în care se poate schia deja

Stiri actuale
30-12-2025 | 20:22
×
Codul embed a fost copiat

Sezonul de iarnă începe treptat în stațiunile montane din România. Primele pârtii pentru începători s-au deschis la Brașov, iar în alte zone, investițiile în zăpadă artificială țin turiștii pe pârtie chiar și fără ninsori.

autor
Ana Maria Barbu,  Daniel Moldovan,  Kristian Kosa

Tot mai multe stațiuni folosesc tehnologii moderne, de la tunuri inteligente până la fabrici de zăpadă capabile să funcționeze la temperaturi pozitive.

În Poiana Brașov s-au deschis - deocamdată - pârtiile de începători: Bradul și Stadion. Vântul puternic a afectat producerea zăpezii artificiale în partea superioară a masivului Postăvaru, iar stratul natural măsoară doar cinci centimetri - insuficient pentru întreg domeniul.

La Borșa, noaptea trecută, senzorii de pe pârtia olimpică au indicat minus 10 grade Celsius. Dintre cele 33 de tunuri fixe de zăpadă, 17 au pornit automat și au funcționat la capacitate maximă - consumând peste 50 de metri cubi de apă în 12 ore.

Vaile Mihali Șteopoaie, inginer: „Avem un lac de acumulare cu o capacitate de 22 de metri cubi. Putem înzăpezi pârtia în 72 de ore cu un strat de aproximativ 50 cm”.

Citește și
Muncitori asiatici
Câți muncitori străini vor putea veni în România în 2026. Principalele domenii unde vor lucra

Pârtia s-a deschis pe aproape doi kilometri iar turiștii au venit în număr mare.

În stațiunea Durău, din județul Neamț, zăpada este produsă de o instalație care funcționează chiar și la temperaturi pozitive. Aici se schiază deja de 10 zile.

George Chiriac, administratorul pârtiei: „În momentul în care nu putem porni instalaţia de înzăpezire cu tunuri care necesită o temperatură de minus 3 grade, aceasta dimpotrivă putem face şi la plus 10 plus 15 grade fără niciun fel de problemă. Investiţia cu tot cu implementare cu tot ce vedeţi aici cu aproximaţie 700.000 de euro. Noi zicem că îşi merită banii”.

Pârtiile sunt deschise și la Sinaia, pe Transalpina, la Rânca, Straja sau Păltiniș. Prețurile pentru skipass-uri variază între 150 și 200 de lei pe zi, în funcție de zonă și categorie.

Sursa: Pro TV

Etichete: partie, schi, partii,

Dată publicare: 30-12-2025 20:22

Articol recomandat de sport.ro
Bernadette Szocs, desemnată cea mai bună sportivă a anului 2025!
Bernadette Szocs, desemnată cea mai bună sportivă a anului 2025!
Citește și...
Câți muncitori străini vor putea veni în România în 2026. Principalele domenii unde vor lucra
Stiri actuale
Câți muncitori străini vor putea veni în România în 2026. Principalele domenii unde vor lucra

Guvernul a aprobat, pentru anul 2026, un contingent de 90.000 de lucrători străini nou - admişi pe piaţa forţei de muncă din România, pentru a acoperi deficitul de personal din mai multe domenii, a anunţat marţi Ministrul Muncii.

 

Revelionul pe litoral a prins tot mai mulți adepți. Cât costă un sejur all-inclusive, de persoană, la un hotel
Stiri actuale
Revelionul pe litoral a prins tot mai mulți adepți. Cât costă un sejur all-inclusive, de persoană, la un hotel

Pe de altă parte, vremea neobișnuit de caldă pentru această perioadă și aerul curat i-au determinat pe mulți să renunțe la munte pentru un revelion pe litoral.

Ce cumpără românii pentru Revelion. Produsele care au dispărut primele de pe rafturile magazinelor
Stiri actuale
Ce cumpără românii pentru Revelion. Produsele care au dispărut primele de pe rafturile magazinelor

Se scurge timpul rămas din acest an, magazinele sunt aglomerate iar printre rafturi vedem deja cum va arăta ultima noapte.

Recomandări
Până când vrea Guvernul să fie promulgată, „cel târziu”, legea privind pensiile magistraților. „Așteptăm observațiile CE”
Stiri Politice
Până când vrea Guvernul să fie promulgată, „cel târziu”, legea privind pensiile magistraților. „Așteptăm observațiile CE”

Absența celor patru judecători CCR de la ședința pentru pensiile magistraților naște noi discuții despre cum ar putea fi deblocată situația ca să nu pierdem 231 de milioane de euro.

O nouă formă de concediu plătit pentru români, fără adecerință medicală. Proiectul a fost depus în Parlament
Stiri actuale
O nouă formă de concediu plătit pentru români, fără adecerință medicală. Proiectul a fost depus în Parlament

Românii ar putea să-și ia concediu plătit pentru epuizare, fără adeverință medicală. Măsura este prevazută într-un nou proiect de lege depus în Parlament de ministrul Economiei.

Primele imagini cu temutele rachete rusești Oreșnik instalate în Belarus. Rusia, o altă încercare de a intimida Europa | VID
Stiri externe
Primele imagini cu temutele rachete rusești Oreșnik instalate în Belarus. Rusia, o altă încercare de a intimida Europa | VID

Rusia a amplasat sistemul său de rachete balistice cu rază medie de acțiune Oreșnik în Belarus, a anunțat marți Ministerul Apărării al Rusiei, publicând primele imagini ale sistemului de arme cu capacitate nucleară care intră în serviciul activ.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 30 Decembrie 2025

01:03:48

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28