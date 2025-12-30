Primele pârtii deschise în acest sezon în România. Stațiunile în care se poate schia deja

Sezonul de iarnă începe treptat în stațiunile montane din România. Primele pârtii pentru începători s-au deschis la Brașov, iar în alte zone, investițiile în zăpadă artificială țin turiștii pe pârtie chiar și fără ninsori.

Tot mai multe stațiuni folosesc tehnologii moderne, de la tunuri inteligente până la fabrici de zăpadă capabile să funcționeze la temperaturi pozitive.

În Poiana Brașov s-au deschis - deocamdată - pârtiile de începători: Bradul și Stadion. Vântul puternic a afectat producerea zăpezii artificiale în partea superioară a masivului Postăvaru, iar stratul natural măsoară doar cinci centimetri - insuficient pentru întreg domeniul.

La Borșa, noaptea trecută, senzorii de pe pârtia olimpică au indicat minus 10 grade Celsius. Dintre cele 33 de tunuri fixe de zăpadă, 17 au pornit automat și au funcționat la capacitate maximă - consumând peste 50 de metri cubi de apă în 12 ore.

Vaile Mihali Șteopoaie, inginer: „Avem un lac de acumulare cu o capacitate de 22 de metri cubi. Putem înzăpezi pârtia în 72 de ore cu un strat de aproximativ 50 cm”.

Pârtia s-a deschis pe aproape doi kilometri iar turiștii au venit în număr mare.

În stațiunea Durău, din județul Neamț, zăpada este produsă de o instalație care funcționează chiar și la temperaturi pozitive. Aici se schiază deja de 10 zile.

George Chiriac, administratorul pârtiei: „În momentul în care nu putem porni instalaţia de înzăpezire cu tunuri care necesită o temperatură de minus 3 grade, aceasta dimpotrivă putem face şi la plus 10 plus 15 grade fără niciun fel de problemă. Investiţia cu tot cu implementare cu tot ce vedeţi aici cu aproximaţie 700.000 de euro. Noi zicem că îşi merită banii”.

Pârtiile sunt deschise și la Sinaia, pe Transalpina, la Rânca, Straja sau Păltiniș. Prețurile pentru skipass-uri variază între 150 și 200 de lei pe zi, în funcție de zonă și categorie.

