Astfel, Fitch Ratings a îmbunătăţit ratingul de emitent al CEC Bank pe termen lung (IDR) de la BB la BB+, cu perspectivă stabilă, şi a atribuit ratinguri pentru depozite pe termen lung şi scurt de BBB- şi, respectiv, F3.

Ratingul pentru depozite pe termen lung este poziţionat cu două trepte peste ratingul de viabilitate al băncii, reflectând evaluarea Fitch privind nivelul ridicat de protecţie a deponenţilor ca urmare a revizuirii metodologiei.

Prin aceste acţiuni, Fitch recunoaşte poziţia solidă de capital a CEC Bank şi nivelul semnificativ al amortizorului de datorie de rezoluţie (MREL), care asigură o capacitate ridicată de absorbţie a pierderilor şi consolidează rezilienţa băncii în scenarii de stres, susţinând siguranţa deponenţilor şi protecţia creditorilor seniori.

Conform sursei, aceste decizii reprezintă o validare externă importantă a profilului financiar conservator al CEC Bank, a managementului prudent al riscurilor şi a focusului constant pe menţinerea unor niveluri solide de capital şi lichiditate, ca elemente esenţiale ale strategiei băncii.

Poziţia de capital a CEC Bank oferă, totodată, flexibilitatea necesară pentru a continua invesţitiile în transformare, digitalizare şi eficientizare operaţională, menţinând în acelaşi timp capacitatea de a absorbi eventuale şocuri economice sau de piaţă.

CEC Bank, pe locul 3 în topul celor mai mari bănci din România

CEC Bank rămâne angajată în menţinerea unui bilanţ rezilient, protejând depozitele clienţilor săi şi sprijinind economia românească prin finanţare sustenabilă şi crearea de valoare pe termen lung.

Fondată în 1864, CEC Bank are în prezent cea mai extinsă reţea naţională, cu peste 1.000 de sucursale şi unităţi teritoriale.

Grupul CEC Bank a luat fiinţă prin preluarea, în 2023, de către CEC Bank S.A., a pachetului majoritar de acţiuni (99,993%) al Fondului de Garantare a Creditului Rural - I.F.N. S.A. (FGCR), alături de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

CEC Bank se află pe locul trei în topul celor mai mari bănci din România, banca de stat declarând în 2025 active de 107,6 miliarde lei. Cea mai mare bancă din țară este una tot cu capital românesc, Banca Transilvania, care raporta la sfârșitul anului trecut active de 210,4 miliarde lei.

Pe locul 2 în topul celor mai mari bănci din România este BCR, controlată de grupul austriac Erste, cu active la 132 miliarde lei.