Evaluarea agenţiei este sprijinită de situaţia fiscală şi externă solidă a Bulgariei, şi de cadrul politic destul de consecvent. Apartenenţa la Uniunea Europeană şi zona euro este evidenţiată ca o ancoră cheie de stabilitate, susţine agenţia.

Ce i-a descurajat

În acelaşi timp, Fitch indică că alegerile repetate şi guvernele de coaliţie fragile din ultimii ani au încetinit ritmul reformelor. Pe baza actualelor tendinţe de creştere a economii, venitul mediu pe cap de locuitor va rămâne probabil sub al ţărilor cu ratinguri comparabil, avertizează Fitch.

Perspectiva stabilă reflectă aşteptările agenţiei că actualele incertitudini politice interne, alături de riscurile externe geopolitice, nu vor perturba semnificativ avansul economiei, sau nu vor duce la dezechilibre majore.

În pofida adâncirii deficitului de cont curent, indicatorii externi ai Bulgariei încă sunt percepuţi ca un atu major al profilului de rating, apreciază agenţia.

Fitch subliniază câteva riscuri potenţiale care ar putea pune presiune pe rating. Acestea includ apariţia unor dezechilibre macroeconomice, o creştere economică mai slabă, legată de instabilitatea politică, sau dificultăţi cu implementarea reformelor. O creştere semnificativă a ponderii datoriei guvernamentale în PIB este de asemenea un factor negativ.

Pe de altă parte, o revizuire în creştere a ratingului va depinde de o îmbunătăţire semnificativă a stabilităţii politice şi a eficienţei instituţionale, care ar putea accelera reformele şi ar ajuta Bulgaria să se apropie de economiile cu ratinguri mai ridicate. Creşterea economică mai solidă, reducerea dezechilibrelor şi o utilizare mai bună a fondurilor europene sunt de asemenea condiţii care ar putea sprijini îmbunătăţirea ratingului ţării, susţine agenţia de evaluare financiară.

Ce rating a primit România

În februarie, Fitch a menținut ratingul suveran al României la "BBB minus", cu perspectivă negativă. Ratingul României "BBB minus" este susţinut de apartenenţa la UE şi este asociat cu intrările de capital care sprijină convergenţa veniturilor şi accesul la finanţarea externă. PIB-ul per capita şi guvernanţa sunt peste ale altor ţări cu rating "BBB".

Perspectiva negativă reflectă deteriorarea continuă a finanţelor publice ale României, în urma deficitelor fiscale ridicate, deşi în declin, şi creşterea rapidă a raportului datorie guvernamentală / PIB. Guvernul format în vara lui 2025 a început să implementeze măsuri semnificative, care vor duce la o consolidare fiscală semnificativă în 2026, deşi bugetul pe 2026 încă nu este aprobat. Persistă riscurile semnificative la adresa consolidării fiscale pe termen mediu, în opinia Fitch, din cauza creşterii slabe, a dificultăţilor de implementare, a "oboselii fiscale" şi a tensiunilor din cadrul coaliţiei aflate la guvernare.