Ministerul Finanțelor a decis majorarea reducerii temporare de la 20% la 25%, pe fondul creșterii cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă.

Măsura este valabilă în perioada 1–15 septembrie 2026 și face parte din mecanismul de ajustare temporară a accizei prevăzut de Legea nr. 162/2026.

Măsura reprezintă o diminuare a accizei cu 701,07 lei pentru 1.000 de litri, respectiv 829,69 lei pe tonă. Astfel, în prima jumătate a lunii septembrie, acciza efectivă pentru motorina standard va ajunge la 2.103,22 lei pentru 1.000 de litri, respectiv 2.489,05 lei pe tonă. Asta înseamnă o scădere totală a accizei de 86 de bani per litru.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că măsura este una temporară și este stabilită în funcție de evoluția pieței.

„În contextul presiunilor din ultimele două săptămâni, nivelul reducerii accizei la motorină a crescut de la 20% la 25%. Este o intervenție temporară și calibrată, menită să reducă o parte din presiunea fiscală asupra prețului”, a precizat ministrul în urmă cu câteva zile.

Cotațiile motorinei au crescut cu peste 45%

Potrivit Ministerului Finanțelor, în ultimele săptămâni, cotațiile Platts pentru motorină au crescut cu 45,65%, în timp ce prețul mediu standard al motorinei a urcat cu 25,45%.

Aceste evoluții au determinat, potrivit formulei prevăzute de lege, trecerea la următorul prag de reducere a accizei, respectiv 25%.

Autoritățile susțin că măsura are rolul de a limita impactul scumpirii carburanților asupra transportului și logisticii și, indirect, asupra prețurilor bunurilor și serviciilor.

Reducerea nu este însă permanentă. Nivelul acesteia va fi reevaluat din două în două săptămâni, în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă.

Motorina a beneficiat deja de o reducere de 20%

Ministerul Finanțelor a introdus prima reducere temporară a accizei la motorina standard la jumătatea lunii august, până la 31 august, acciza a fost redusă cu 20%, ceea ce a însemnat o diminuare de aproximativ 68 de bani pentru fiecare litru.

La o zi după aplicarea măsurii, prețul motorinei a coborât sub pragul de 10 lei pe litru în unele stații, însă ulterior a crescut din nou.

Proiectul de lege care introduce mecanismul de acciză dinamică a fost promulgat la final de iulie.

Proiectul stabilește un sistem gradual de reducere a accizei, în funcție de evoluția simultană a cotațiilor internaționale Platts și a prețului mediu la pompă.

La nivelul actual al prețului motorinei, acciza ar urma să fie redusă cu 10%, ceea ce înseamnă o ieftinire de aproximativ 34 de bani pe litru.

Dacă prețurile continuă să crească, reducerile vor fi aplicate astfel:

51 de bani/litru (reducere de 15% a accizei), pentru prețuri cuprinse între 9,98 și 10,42 lei/litru;

68 de bani/litru (reducere de 20% a accizei), pentru prețuri între 10,42 și 10,85 lei/litru;

85 de bani/litru (reducere de 25% a accizei), dacă prețul la pompă depășește 10,85 lei/litru.

Nivelul reducerii va fi stabilit în funcție de evoluția simultană a cotațiilor internaționale Platts și a prețului mediu al carburanților din România.

Potrivit proiectului de lege, starea de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere, în baza căreia poate fi activat mecanismul accizei dinamice, este instituită până la 31 octombrie 2026, termen considerat cert și verificabil de inițiatori.