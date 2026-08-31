Cu toții au votat, în unanimitate, ca PSD să participe la guvernare, chiar dacă nu au garantate cele 233 de voturi necesare pentru învestirea unui nou cabinet.

PNL vrea în opoziție, la fel și USR, în schimb cei de la UDMR par deciși să voteze orice nume va propune președintele. La rândul său, George Simion anunță ca parlamentarii AUR cer alegeri anticipate.

Strânși la un hotel de patru stele din Sinaia, același la care își țineau marile ședințe de partid Liviu Dragnea și Marcel Ciolacu, cei peste 200 de social-democrați au votat în unanimitate trei rezoluții care implică direct partidul în lupta pentru guvernare.

Cea mai importantă stabilește că PSD își asumă guvernarea în două variante: guvern minoritar social-democrat sau guvern politic construit în jurul PSD.

O alta propune 10 priorități pentru viitorul executiv, care ar urma să aibă un mandat de doi ani. Printre acestea se numără refacerea sistemului energetic, reindustrializarea, colectarea corectă a veniturilor și combaterea fraudei.

Sorin Grindeanu, președintele PSD: Îmi asum funcția de prim-ministru. Președintele face desemnarea. Este nevoie de o desemnare cât mai repede.

Reporter: Mi-e greu să cred că nu aveți negociată deja o majoritate.

Sorin Grindeanu: Nu o am în acest moment și răspund de cele 127 de voturi, nu mai mult de atât.

Iar dacă președintele va desemna un premier independent, atunci numele cel mai des vehiculat este al lui Alexandru Nazare, actualul ministru al Finanțelor. Voci din PSD spun că și l-ar dori oricum pe Nazare în viitorul executiv.

Totuși, colegii de partid îl împing pe Sorin Grindeanu în față.

Aritmetica parlamentară arată că viitorul Guvern nu are, deocamdată, voturile necesare, deși surse din UDMR spun că maghiarii vor susține orice variantă propusă de președintele Nicușor Dan.

Cei de la PNL vor în opoziție, la fel și cei din USR, care anunță că nu oferă sprijin nici măcar pentru un guvern girat de PSD.

Alexandru Muraru, vicepreședinte PNL: „PNL nu votează nici premier propus de PSD, nici independent sau tehnocrat controlat de PSD, pentru că eticheta premierului contează mai puțin dacă PSD controlează guvernul prin miniștri și prin majoritate”.

Iar AUR vrea direct alegeri anticipate. Dar pentru a se ajunge la posibilitatea declanșării procedurii, viitorul premier desemnat nu trebuie să treacă de votul parlamentului.

În schimb, conform unor surse din partid ar fi făcut-o Sorin Grindeanu săptămâna trecută, iar șeful AUR i-ar fi transmis că nu va vota viitorul cabinet.

De la momentul moțiunii de cenzură care a demis Guvernul Bolojan au fost două încercări eșuate de a prelua șefia de la Palatul Victoria. Eugen Tomac n-a mai ajuns la învestitură, în vreme ce Adrian Veștea n-a strâns nici măcar 200 de voturi.