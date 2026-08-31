Și au succes, deoarece mulți preferă această perioadă, ideală pentru scăldat și liniște. O vacanță în septembrie este ideală pentru cei care vor să vadă marea cu buget redus.

Reporter: „Câte zile stați?”

Bărbat: „O săptămână. Acum începe cu scăderea de la 1 septembrie, sunt prețurile foarte bune, timpul este bun, apa este foarte caldă. E și mai lejer.”

Bărbat: „Prețurile sunt cam cu 20-30% mai mici, atât la mâncare, cât și la băutură.”

Reporter: „Cât plătiți acum pentru bere?”

Bărbat: „Păi cu 2-3 lei în minus, dacă înainte era 12 lei paharul, acum găsim și la 10 lei.”

În această perioadă, pe litoral, tarifele scad și cu 60%, în cadrul programului „Litoralul pentru toți”. Aceste reduceri transformă septembrie în luna ideală pentru vacanțe, oferind luxul unor plaje libere și al unei mări calde.

Prețuri „Litoralul pentru toți”

- Mamaia - Hotel 3* fără servicii de masă - 64 lei/persoană/noapte

- Eforie Nord - Hotel 2* fără servicii de masă - 51 lei persoană/noapte

- Eforie Nord - Hotel 3* all inclusive - 291 lei persoană/noapte

- Eforie Sud - Hotel 3* fără servicii de masă - 68 lei persoană/noapte

- Neptun - Hotel 3* fără servicii de masă - 77 lei persoană/noapte

- Venus - Hotel 2* fără servicii de masă - 91 lei persoană/noapte

- Saturn - Hotel 3* fără servicii de masă - 99 lei persoană/noapte

- Saturn - Hotel 3* all inclusive - 289 lei persoană/noapte

- Mangalia - Hotel 3* cu mic dejun inclus - 164 lei persoană/noapte

Turiștii găsesc tarife mai mici

Camelia Ciurea, manager agenție de turism: „Hotelurile care participă sunt hoteluri clasificate la 3 și 4 stele și le găsim în majoritatea stațiunilor de pe litoral.”

Florin Trofin, manager plajă: „A fost 50 de lei șezlongul, azi e 40 de lei. Prețurile la bar au mai scăzut, la băuturi, la bere, limonadă, la frappeuri în general.”

Cristina Crăciun, manager autoservire: „Peștele ar fi 18 lei, ar fi 100 de grame, o să o facem 15 lei, hamsia e 20 de lei în momentul de față, începând de mâine va fi 18 lei, o ciorbă 27 de lei, va ajunge la 25.”

Totuși, într-o perioadă de incertitudini financiare, mulți turiști spun că prețurile ar putea fi, totuși, și mai mici.

Femeie: „Ar putea fi mai ieftine, bineînțeles. Banii se adună, 10 lei, 10 lei, 20 de lei.”

Marea rămâne periculoasă

Corespondent PROTV: „Pe unele plaje de pe litoral sezonul începe să se încheie încet. Administratorii strâng deja șezlongurile, însă vor mai lăsa câteva paturi până pe data de 15 septembrie, pentru turiștii care vin în această perioadă la mare.”

Cu toate că pe litoral vremea este frumoasă, cu mult soare, marea este agitată și în sudul litoralului a fost arborat steagul roșu. În Eforie Nord, un bărbat de 72 de ani, din Mehedinți, a intrat cu salteaua în apă, a fost tras de curenți și a căzut, deși a fost avertizat de mai multe ori de salvamari. Aceștia au reușit să-l aducă în siguranță la mal.

Și tot în Eforie Nord, un bărbat de 54 de ani a fost scos din valuri în stare de șoc și a primit îngrijiri medicale pe plajă.

Corespondent PROTV: „Avem parte de o vreme bună la mare și la această oră. Temperatura este plăcută, apa mării este numai bună pentru o baie, are între 21 și 23 de grade Celsius. Vedeți în imagini, încă mai sunt turiști pe plajă. Meteorologii ne-au transmis că până joi vremea va fi excelentă pe litoral, cu mult soare și temperaturi de 27 de grade Celsius. Apoi, joi, vom avea un episod de instabilitate cu averse și descărcări electrice, dar spre sfârșitul săptămânii vremea se va îmbunătăți, vom avea 28-29 de grade Celsius în termometre, cu o vreme de vară. În ceea ce privește steagul de avertizare de pe plaje, azi, în sud, am avut roșu, cu o mare agitată și curenți puternici, este posibil ca și mâine să avem steag arborat. Așa că, dacă sunteți la mare, nu uitați să respectați avertizările salvamarilor!”