Analiză: Bitcoin cade la 93.000 de dolari: altcoin-urile se prăbușesc, iar sentimentul de piață intră în „frica extremă”

Stiri Economice
17-11-2025 | 17:03
Bitcoin a depășit pragul istoric de 100.000 de dolari în 2024. Predicțiile experților pentru 2025
Shutterstock

Bitcoin a scăzut cu 8% săptămâna trecută, atingând 93.000 de dolari, iar în prezent se tranzacţionează sub 96.000 de dolari, arată analiştii platformei de investiţii eToro.

Vlad Dobrea

"Altcoin-urile au fost afectate şi mai puternic. Ethereum şi Solana, de exemplu, au scăzut cu 11% şi, respectiv, 14% în această săptămână. Joia trecută, în cadrul unei conferinţe la Universitatea din Evansville, Indiana, Alberto Musalem, preşedintele Băncii Rezervei Federale din St Louis, a subliniat necesitatea de a "proceda cu prudenţă" în ceea ce priveşte reducerile suplimentare ale ratei dobânzii, subliniind că inflaţia rămâne încă prea ridicată. Probabilitatea unei reduceri de 0,25% la şedinţa din decembrie este acum mai mică de 50%, ceea ce evidenţiază schimbarea continuă a sentimentului de aversiune faţă de risc pe piaţă. Indicele Crypto Fear and Greed a scăzut şi el mai mult, ajungând în zona "fricii extreme", potrivit analizei realizate de specialistul pentru piaţa criptoactivelor, Simon Peters.

O notă pozitivă este că cea mai lungă "închidere" a administraţiei din istoria SUA s-a încheiat, ceea ce înseamnă că în următoarele săptămâni ar trebui să se vadă date privind inflaţia şi locurile de muncă. Rămâne de văzut dacă acest lucru va fi suficient pentru a readuce balanţa către o reducere a ratei dobânzii în decembrie, precizează analistul.

În ciuda tendinţei generale a pieţelor cripto, Starknet $STRK a avut una dintre cele mai mari creşteri de săptămâna trecută, de 50%. Creşterea preţului $STRK urmează recentelor actualizări optimiste ale reţelei, şi anume programul BTCFI al Starknet, care permite deţinătorilor de bitcoin să "mizeze" BTC şi să câştige recompense, fără a pierde custodia activelor mizate.

Potrivit sursei citate, Canary Capital a revenit în centrul atenţiei săptămâna trecută, de data aceasta pentru lansarea ETF-ului XRP (XRPC), primul ETF XRP lansat în conformitate cu Legea privind valorile mobiliare din 1933, oferind astfel o expunere directă la piaţa spot.

masini electrice
Mașinile electrice au ajuns din nou la modă. Înmatriculările au crescut cu 80% în octombrie

"XRPC a început tranzacţionarea joia trecută, generând un volum de 58 de milioane de dolari, cel mai mare dintre toate ETF-urile din acest an, din aproape 900 de lansări de ETF-uri, potrivit analistului senior ETF al Bloomberg, Eric Balchunas. XRPC a depăşit uşor BSOL, ETF-ul spot solana de la Bitwise, care a generat un volum de aproximativ 57 de milioane de dolari în prima zi de tranzacţionare. În urma lansării XRPC, Canary Capital a depus miercurea trecută la SEC şi o înregistrare S-1 pentru un ETF care urmăreşte preţul MOG, un memecoin bazat pe Ethereum, cu o capitalizare de piaţă de 154 de milioane de dolari şi care ocupă în prezent locul 198 în clasamentul capitalizării totale de piaţă. Având în vedere că standardele generice de listare sunt acum aprobate pentru produsele tranzacţionate la bursă care deţin mărfuri spot, inclusiv active digitale, este foarte posibil să vedem ETF-uri memecoin mult mai devreme decât se credea anterior", a explicat analistul eToro.

Potrivit sursei citate, Banca Naţională a Cehiei a anunţat săptămâna trecută că a achiziţionat active digitale în valoare de un milion de dolari - bitcoin, stablecoins în dolari americani şi depozite tokenizate - pentru prima dată în istoria sa, ca parte a unui portofoliu de testare.

Achiziţia a fost aprobată de Consiliul Băncii la 30 octombrie 2025, cu scopul de a dobândi experienţă practică în deţinerea de active digitale şi de a implementa şi testa procesele necesare conexe, se mai arată în comunicatul de presă. CNB a subliniat însă că achiziţia nu integrează încă criptoactivele în rezervele sale principale şi că, în prezent, nu este prevăzută extinderea acestui portofoliu.

Sursa: Agerpres

Mașinile electrice au ajuns din nou la modă. Înmatriculările au crescut cu 80% în octombrie
Stiri Economice
Mașinile electrice au ajuns din nou la modă. Înmatriculările au crescut cu 80% în octombrie

Piața auto din România continuă să crească: în octombrie 2025, înmatriculările de autoturisme noi au urcat cu 11% față de octombrie 2024, ajungând la 12.769 unități, conform datelor DGPCI analizate de APIA.

Creșterea economică a României va fi modestă, avertizează Comisia Europeană. Inflația și deficitul rămân provocări majore
Stiri Economice
Creșterea economică a României va fi modestă, avertizează Comisia Europeană. Inflația și deficitul rămân provocări majore

România are cel mai mare deficit bugetar din UE și trebuie să continue consolidarea fiscală, transmite, Valdis Dombrovskis, Comisarului european pentru economie și productivitate.

Consiliul Concurenței: Plafonarea prețurilor la alimente a depășit termenul legal: „Există riscul unor efecte nefavorabile"
Stiri Economice
Consiliul Concurenței: Plafonarea prețurilor la alimente a depășit termenul legal: „Există riscul unor efecte nefavorabile”

Consiliul Concurenţei avertizează că măsura plafonării adaosurilor la alimente este justificată doar de situaţii absolut excepţionale, iar perioada pe care se poate aplica, în conformitate cu Legea Concurenţei, a depăşit deja termenul legal.

Creșterea economică a României va fi modestă, avertizează Comisia Europeană. Inflația și deficitul rămân provocări majore
Stiri Economice
Creșterea economică a României va fi modestă, avertizează Comisia Europeană. Inflația și deficitul rămân provocări majore

România are cel mai mare deficit bugetar din UE și trebuie să continue consolidarea fiscală, transmite, Valdis Dombrovskis, Comisarului european pentru economie și productivitate.

Runda finală de negocieri în coaliție pe tema „pensiilor speciale". Ce au cerut magistrații la întâlnirea de la Cotroceni
Stiri actuale
Runda finală de negocieri în coaliție pe tema „pensiilor speciale”. Ce au cerut magistrații la întâlnirea de la Cotroceni

O nouă ședință a coaliției pe tema pensiilor speciale, după întâlnirea de săptămâna trecută dintre guvernanți și magistrați de la Cotroceni. Aceasta ar putea fi runda finală, termenul limită ar reformei din PNRR fiind 28 noiembrie.

Rusia, noi atacuri la granița României. Localităţile Plauru şi Ceatalchioi, evacuate. O navă cu GPL arde în zona Ismail
Stiri actuale
Rusia, noi atacuri la granița României. Localităţile Plauru şi Ceatalchioi, evacuate. O navă cu GPL arde în zona Ismail

Este pericol major de explozie în zona localității Plauru din Delta Dunarii. O navă încărcată cu GPL arde de dimineață, după ce duminică noapte a fost lovită de drone rusești.

