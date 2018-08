200.000 de români ar putea primi înapoi 300 de milioane de euro de la Bancpost

Este cutremur pe piaţa bancară din România, după ce Autoritatea, pentru Protecţia Consumatorilor a anunţat o măsură fără precedent.

Pe lângă faptul că a amendat Bancpost cu 150.000 de lei, a dispus ca instituţia să restituie toate sumele percepute sub formă de dobândă, comisioane şi penalităţi pentru creditele cesionate unei societăţi olandeze.

Vorbim despre o perioadă de 10 ani şi de aproximativ 300 de milioane de euro care ar trebui să ajungă la 200.000 de români. Bancpost susţine că a acţionat perfect legal şi că va contestă măsura.

În jur de 200.000 de români ar putea primi înapoi dobânzile şi comisioanele pe care le-au plătit, după ce s-au imptrumutat la Bancpost, iar creditul lor a fost preluat de o firmă olandeză.

Autoritatea pentru Protecţia Consumatorilor a constatat că aceasta cesionare de credite este ilegală şi a amendat Bancpost cu 150.000 de lei.

Citește și BT: Semnarea acordului privind preluarea Bancpost este estimată pentru sfârşitul lui noiembrie

Cel mai important, a obligat banca să restituie dobânzile, comisioanele de administrare credit, dobânzile penalizatoare, penalităţile calculate şi reţinute. ale tuturor crediteor în euro, dolari şi franci cesionate companiei olandeze.

Concluzia autorităţilor romane este simplă: adică din 2008 până în 2018, "EFG New Europe Funding ÎI B.V.>, cesionarul creditului, nu a avut calitatea de bancă, instituție de credit autorizată, aşa că se constată că nu exista indicele de referință al bănci astfel încât dobânda trebuia să fie zero în condițiile în care marja procentuală era zero."

Astfel rezultă că "a fost creat un prejudiciu consumatorilor stabiliți în România estimat la cel puțin 300 milioane de euro, prejudiciu estimat doar pentru perioada 2008-2015 fără a se avea în vedere perioada 2017-2018, și fără a se lua în calcul prejudiciul creat consumatorilor ca urmare a procedurilor de executare silită."

De pildă: la un credit de 70.000 de CHF pe 10 ani, spune un împrumutat, Bancpost ar trebui să-i restituie, nu mai puţin de 40 de mii de euro.

Bancpost va contesta în instanţă decizia autorităţii pentru protecţia consumatorilor şi până la o sentinţă definitivă şi irevocabilă, toate plăţile sunt suspendate.

Reprezentanți Bancpost: "Nu am greşit din punct de vedere legal cu nimic. Analizăm ce spune ANPC, contestam în instanţă, instanţă să decidă. Nu ştiu de ce decizia asta a venit tocmai acum."

ANPC a informat Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, Oficiul Naţional de Prevenire şi Combaterea Spălării bBanilor şi Banca Naţională a României.