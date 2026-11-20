Ofertanţii pot să depună documentaţia de participare şi oferta angajantă până pe 10 decembrie, termenul pentru depunerea ofertelor finale angajante fiind 17 decembrie 2026, ora 17.00.

„CITR şi Euro Insol, administratorii concordatari ai Liberty Galaţi S.A. şi Liberty Tubular Products Galaţi S.A., lansează procedura de vânzare prin negociere directă a combinatului siderurgic din Galaţi şi a fabricii de ţevi sudate longitudinal. Investitorii sunt invitaţi să depună oferte angajante până la 10 decembrie 2026, ora 17.00. Preţul de pornire este de 199.845.742 EURO (tranzacţia este scutită de TVA)”, arată, vineri, CITR şi Euro Insol, într-un comunicat de presă.

Până la termenul din 10 decembrie, ofertanţii trebuie să depună documentaţia de participare şi oferta angajantă, însoţită de o garanţie de 7% din preţul de pornire. După această dată, administratorii concordatari vor negocia individual cu fiecare ofertant. Termenul pentru depunerea ofertelor finale angajante este 17 decembrie 2026, ora 17.00. Administratorii concordatari vor transmite ofertele finale creditorilor, care vor selecta câştigătorul procedurii, se menţionează în comunicat.

„Pentru oamenii care au lucrat aici o viaţă, întrebarea este când se va produce din nou oţel la Galaţi. Astăzi facem un pas concret în această direcţie. Îi invităm la negocieri pe investitorii care văd un viitor pentru combinat şi au resursele să repornească producţia. Miza este să păstrăm la Galaţi atât capacitatea de a produce oţel, cât şi experienţa oamenilor de care depinde această industrie”, a declarat Paul-Dieter Cîrlănaru, CEO CITR.

„La Galaţi, un investitor are acces la un întreg lanţ de producţie, de la furnal şi oţelărie până la laminoare şi fabrica de ţevi, pe o platformă cu acces la Dunăre şi la Marea Neagră. Negocierea directă ne permite să clarificăm cu fiecare investitor condiţiile în care este pregătit să cumpere. Creditorii vor avea astfel la dispoziţie ofertele finale pentru a alege cumpărătorul”, spune Remus Borza, Euro Insol.

Combinatul din Galaţi este singurul producător integrat de oţel din România. Platforma industrială se întinde pe 1.600 de hectare şi are o capacitate de producţie de până la 3 milioane de tone de oţel pe an. Printre principalele active scoase la vânzare se numără uzina de aglomerare, furnalul, oţelăria şi instalaţiile de turnare continuă, laminorul de tablă groasă, laminoarele de benzi la cald şi la rece, liniile de zincare şi de acoperire organică, fabrica de ţevi sudate longitudinal, precum şi halda de zgură, terenuri şi clădiri.

Vineri, Ministerul Muncii a anunţat că peste 3.100 de salariaţi din industria siderurgică din Galaţi beneficiază de măsurile de protecţie prin Fondul de garantare, după ce Guvernul a aprobat normele necesare pentru plata salariilor restante. Impactul financiar estimat al acestor măsuri este de aproximativ 96,5 milioane de lei, iar decizia vizează 2.963 de salariaţi ai Combinatului Siderurgic Liberty Galaţi şi 137 de angajaţi ai Liberty Tubular Products Galaţi SA.