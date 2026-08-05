Camera Deputaților dezbate miercuri în plen mai multe proiecte importante de lege. Unul dintre ele este cel referitor la decarbonizarea industriei energetice, modificată la Senat de PSD într-o formă a cărei aplicare va face ca România să piardă miliarde de euro prin PNRR, potrivit premierului interimar și președintelui țării.

Proiecte de pe ordinea de zi:

Propunerea legislativă pentru ratificarea Acordului de împrumut (Primul împrumut pentru politici de dezvoltare în domeniul fiscal şi creştere economică) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington, la 16 aprilie 2026 (Pl-x 531/2026) - lege ordinară

Proiectul se dezbate în procedură de urgenţă, Camera Deputaţilor fiind prima sesizată.

Proiectul de Lege privind aprobarea Strategiei naţionale şi a Planului de acţiune pentru conservarea biodiversităţii 2026-2030 (PL-x 532/2026).

Legea a fost adoptată marţi de către Senat.

Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.62/2025 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2025/1.106 al Consiliului din 27 mai 2025 de instituire a Instrumentului «Acţiunea pentru securitatea Europei» (SAFE) prin consolidarea industriei europene de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 533/2026).

Şi acest proiect a trecut de votul Senatului.

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic (Pl-x 4/2026).

Proiectul de lege adoptat de Senat a fost retrimis la Camera Deputaţilor pentru o nouă dezbatere, după ce în Senat a fost adoptat un amendament depus de PSD.

Nicușor Dan: România pierde miliarde de euro prin PNRR dacă se aprobă legea în forma modificată de PSD

Amendamentul prevede că închiderea capacităţilor de producţie de energie pe bază de cărbune se poate face doar după punerea în funcţiune de noi capacităţi.

PNL şi preşedintele formaţiunii, premierul interimar Ilie Bolojan, avertizează, marţi, că amendamentul PSD la Legea privind decarbonizarea afectează un jalon PNRR deja îndeplinit, validat şi plătit de Comisia Europeană.

Preşedintele Nicuşor Dan anunţă, marţi seară, că a urmărit cu atenţie dezbaterile privind modificarea legislaţiei referitoare la decarbonizare şi apreciază că "interesul naţional înseamnă atât securitate energetică, cât şi respectarea angajamentelor asumate de România".

"Dacă Parlamentul va adopta legea în forma rezultată din lucrările comisiilor, voi analiza cu maximă responsabilitate şi voi uza de toate prerogativele constituţionale, inclusiv de solicitarea de reexaminare, astfel încât România să poată depune cererile de plată rămase şi să nu piardă miliarde de euro din PNRR", a adăugat preşedintele.