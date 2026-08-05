Specialiştii afirmă că, după dislocarea stâncii Pârjoaia, s-a obţinut iniţial o stabilizare a nivelului apei, mai exact o stopare a scăderii acestuia, iar apoi o uşoară creştere, de doi centimetri, scrie News.ro.

Miercuri va avea loc scufundarea celor patru barje, două încărcate la locul dislocării stâncii Pârjoaia, pe Dunărea Veche, şi două aduse de la Galaţi.

Două excavatoare de 35 şi 60 de tone, echipate cu picon, au fost trimise în zonă, utilajele spărgând mecanizat în zona exploziei, iar materialul a fost încărcat în barjele care vor fi scufundate.

„După ora 14.00 se estimează că va avea loc scufundarea barjelor. Până la acea oră (14.00) se va încărca ultima barjă”, au precizat oficialii Apele Române.

Nivelul Dunării a început să crească după intervenţii

Marţi după-amiază, specialiştii anunţau că „nivelul Dunării în zona Cernavodă este staţionar, în urma dislocării stâncii obţinându-se iniţial o stabilizare (în sensul stopării scăderii nivelului cu 2 cm/zi), iar apoi o uşoară creştere cu 2 centimetri”.

Marţi dimineaţă, specialiştii de la Apele Române au amintit că prognoza de la Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor indică o scădere de 2-3 cm pe zi, ajungând în 9 august la -233 cm (adică în şase zile ar fi scăzut cu 15 cm).

„Operaţiunile de intervenţie de la faţa locului au o complexitate deosebită, scopul final fiind acela de a dirija o parte din debitul Dunării de pe braţul Bala spre Dunărea Veche, mai exact de a reuşi creşterea nivelurilor Dunării cu până la 10-12 cm”, au arătat ei.

Militarii au realizat, luni, o nouă detonare a stâncii Pârjoaia, pentru a se putea devia debitul Dunării pe braţul Dunării Vechi, în vederea alimentării Centralei Nucleare de la Cernavodă.

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a afirmat că operaţiunea a fost un succes. El a menţionat că, potrivit calculelor iniţiale, „joi, în cel mai fericit caz, Centrala de la Cernavodă ar fi ajuns în procedură de a fi oprită”.

„O zi de funcţionare suplimentară a Centralei de la Cernavodă e de vreo trei ori mai eficientă financiar decât costurile acestor operaţiuni”, a adăugat el.

Specialiştii de la Apele Române afirmau că se estimează că, până miercuri dimineaţă, cele patru barje vor fi scufundate pentru a redirija debitul Dunării.

Ministrul Apărării: Operaţiunea a adus un câştig net de cel puţin 4 centimetri

Creşterea nivelului apei a fost salutată şi de ministrul Apărării, Radu Miruţă.

„Veşti bune: la Centrala Nucleară de la Cernavodă, nivelul apei a crescut cu 2 cm faţă de ziua trecută. Ţinând cont de faptul că prognoza indica o scădere cu 2 cm, putem spune că operaţiunea de ieri a adus un câştig net de cel puţin 4 cm, adică alte două zile de funcţionare în plus doar din etapele de până acum. Felicitări, ANAR, pentru soluţie!”, a scris ministrul pe Facebook.

Unitatea 1 a CN Cernavodă a fost oprită în această săptămână, reducând producţia internă de energie cu 10%, în condiţiile unui consum ridicat din cauza caniculei.

Scăderea debitelor pe Dunăre aduce riscul închiderii şi a Unităţii 2 a centralei, cu un efect semnificativ asupra producţiei interne.