Averse torenţiale şi vijelii în peste trei sferturi din România. ANM a prelungit Codul roșu de caniculă

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, miercuri, joi și vineri (5, 6 și 7 august) valul de căldură va fi intens și persistent în cea mai mare parte a țării, iar sâmbătă (8 august) va diminua ca intensitate și se va restrânge către sud-vestul și sudul teritoriului. Va fi caniculă și disconfort termic accentuat pe arii relativ extinse, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități.
Miercuri și joi temperaturile maxime se vor încadra între 29...31 de grade pe litoral și până la 40...41 de grade în Câmpia de Vest. Vineri și sâmbătă valorile termice vor marca o scădere treptată, astfel că temperaturi maxime de 36...38 de grade vor mai fi în sud-vest și sud. Nopțile vor fi tropicale în cea mai mare parte a țării, cu minime de 20...26 de grade.
Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică miercuri (5 august) îndeosebi în zona Carpaților Orientali, joi în cea mai mare parte a țării, vineri în jumătatea de nord a teritoriului și pe arii mai restrânse în rest, iar sâmbătă în zonele montane și submontane, local în centru, sud și sud-vest.
Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și izolat grindină. Mai ales în intervale scurte de timp (1...3 ore) cantitățile de apă vor fi de 10...25 l/mp și izolat de peste 40...50 l/mp.
Cod galben de caniculă
Miercuri și joi (5 și 6 august), valul de căldură va persista în Dobrogea, nordul și estul Munteniei și estul Transilvaniei. Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, pe arii extinse va fi caniculă, disconfort termic ridicat și indice temperatură-umezeală (ITU) care va atinge pragul critic de 80 de unități.
Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30...31 de grade pe litoral și 36...37 de grade în Muntenia. Pe alocuri nopțile vor fi tropicale, cu minime de 20...24 de grade, cele mai ridicate urmând a se înregistra pe litoral.
Cod portocaliu de caniculă
Miercuri și joi (5 și 6 august) valul de căldură se va intensifica în Moldova, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, sud-vestul și centrul Munteniei, unde vafi caniculă, iar temperaturile maxime se vor situa între 35 și 38 de grade.
Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Local nopțile vor fi tropicale, cu minime de 20...24 de grade, cele mai ridicate valori urmând a se înregistra în dealurile Moldovei.
Cod roșu de caniculă
In intervalul 5 august, ora 10 – 07 august, ora 10, în județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin valul de căldură intens va persista și se vor înregistra temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii august. Temperaturile maxime vor fi de 37...39 de grade în județele Maramureș, Satu Mare și Sălaj și de 39...41 de grade în județele Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Nopțile vor fi tropicale cu minime de până la 25...26 de grade, cu cele mai ridicate valori în Dealurile de Vest.
Cod galben de instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii, averse torențiale însemnate cantitativ
În intervalul 6 august, ora 12 – 6 august, ora 21, în nordul și centrul Moldovei, în Transilvania, Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, jumătatea de vest a Munteniei și în zona de munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h și pe arii restrânse de peste 80 km/h), averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).
În intervale scurte de timp (1...3 ore), cantitățile de apă vor fi de 15...20 l/mp, iar îndeosebi în zonele montane, pe arii restrânse de 30...50 l/mp.
Cum va fi vremea în București
Vreme ca fi continua să fie caniculară şi în Capitală, până la sfârşitul acestei săptămâni, însă pe parcursul intervalului, în special la orele amiezii şi spre seară, se vor semnala episoade de instabilitate atmosferică, manifestate prin averse torenţiale şi vijelii, informează Adminstraţia Naţională de Meteorologie (ANM).
Potrivit sursei citate, în perioada 5 august, ora 10:00 - 6 august, ora 9:00, în Capitală, valul de căldură va fi intens şi persistent, va fi caniculă, disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Temperatura maximă va fi de 37 - 38 de grade, iar cea minimă de 18 - 21 de grade (noapte tropicală). Cerul va fi variabil ziua şi mai mult senin noaptea, iar vântul va sufla slab până la moderat.
Totodată, în intervalul 6 august, ora 9:00 - 7 august, ora 9:00, canicula va persista şi ITU va depăşi pragul critic de 80 de unităţi, astfel că disconfortul termic se va menţine accentuat. Maxima va ajunge la 37 - 38 de grade, iar minima la 19- 21 de grade. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare după-amiaza când vor fi intensificări ale vântului şi vijelii (cu viteze de 60 - 80 km/h), averse (5 - 10 l/mp, izolat posibil peste 15 l/mp) şi descărcări electrice.
Conform prognozei de specialitate, între 7 august, ora 9:00, şi 8 august, ora 9:00, disconfortul termic va fi în continuare accentuat, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 35 de grade, în timp ce minima va oscila în ecartul 19 - 21 de grade, cu noapte tropicală. Cerul va fi variabil, însă după-amiaza şi seara va creşte probabilitatea pentru înnorări, intensificări ale vântului (cu viteze de 50 - 60 km/h), descărcări electrice şi averse (5 - 10 l/mp, posibil peste 15 l/mp).
De asemenea, în perioada 8 august, ora 9:00 - 9 august, ora 10:00, vremea călduroasă va continua să persiste, va fi caniculă cu disconfort termic accentuat, iar ITU va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Valorile maxime vor fi de 34 - 35 de grade, în timp ce minima va fi cuprinsă între 18 şi 20 de grade. Cerul va fi variabil, însă după-amiaza şi seara instabilitatea atmosferică se va manifesta prin înnorări temporar accentuate, descărcări electrice, averse ce pot avea şi caracter torenţial (10 - 15 l/mp), intensificări ale vântului şi vijelii.
Capitala se va afla, în intervalul 5 august, ora 10:00 - 9 august, ora 10:00, sub o informare de caniculă, disconfort termic şi instabilitate atmosferică, iar în perioada 5 august, ora 10:00 - 7 august, ora 10:00, sub o avertizare Cod portocaliu de val de căldură persistent şi intens, caniculă, disconfort termic accentuat şi nopţi tropicale.
De asemenea, pe parcursul zilei de joi, 6 august, între orele 12:00 - 21:00, Municipiul Bucureşti este vizat de o atenţionare Cod galben de vreme instabilă, cu intensificări ale vântului, vijelii şi averse torenţiale însemnate cantitativ.