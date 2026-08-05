În aceste condiții, oamenii sunt sfătuiți să nu dea foc miriștilor sau resturilor vegetale, să nu arunce mucuri de țigară la întâmplare și să nu lase aprinse lumânări nesupravegheate, scrie News.ro.

Potrivit sursei citate, astfel de incendii pot pune în pericol vieți omenești, gospodării, terenuri agricole, păduri și habitate naturale.

„Majoritatea acestor evenimente pot fi prevenite prin respectarea regulilor și prin adoptarea unui comportament responsabil”, mai transmit pompierii.

Recomandările pompierilor pentru perioadele cu temperaturi extreme

„În perioadele cu temperaturi extreme și vegetație uscată, orice sursă de aprindere poate provoca incendii cu propagare rapidă. Evitați utilizarea focului deschis pentru arderea resturilor vegetale, nu lăsați lumânările aprinse nesupravegheate sau în apropierea materialelor combustibile și nu aruncați la întâmplare mucurile de țigară, mai ales în zonele cu vegetație uscată”, avertizează pompierii.

Potrivit sursei citate, până la jumătatea lunii octombrie 2026, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), în parteneriat cu Phoenix Media, desfășoară la nivel național campania de informare și prevenire „Nu aprinde pericolul! Arderea vegetației uscate este interzisă!”.

Campania are ca obiectiv principal creșterea gradului de conștientizare a populației cu privire la riscurile majore generate de incendiile de vegetație, precum și promovarea unui comportament responsabil, în vederea protejării vieții, bunurilor și mediului înconjurător.

Pe durata campaniei, mesajele vor fi difuzate prin rețele de panouri electronice stradale în peste 170 de locații din întreaga țară, precum și prin mass-media și platforme de comunicare publică.

„Prin impactul vizual al materialelor și prin recomandările preventive transmise, inițiativa urmărește reducerea numărului de incendii de vegetație și limitarea efectelor acestora asupra comunităților, terenurilor agricole, fondului forestier și ecosistemelor naturale”, precizează sursa citată.

Ce recomandări transmit pompierii pentru evitarea incendiilor

Campania transmite câteva recomandări esențiale pentru siguranța cetățenilor:

· nu incendiați vegetația uscată, miriștile sau resturile vegetale;

· respectați legislația care interzice arderea vegetației uscate;

· nu aruncați la întâmplare țigări, chibrituri sau alte obiecte aprinse;

· supravegheați permanent orice sursă de foc și stingeți-o complet înainte de a părăsi zona;

· în cazul izbucnirii unui incendiu, apelați de urgență numărul 112.

IGSU atrage atenția că incendiile de vegetație uscată se pot extinde rapid, în special în perioadele caniculare și pe fondul vântului puternic, punând în pericol vieți omenești, gospodării, terenuri agricole, păduri și habitate naturale.

Majoritatea acestor evenimente pot fi prevenite prin respectarea regulilor și prin adoptarea unui comportament responsabil.

Arderea vegetației uscate este interzisă prin lege

Legislația privind protecția mediului interzice arderea miriștilor, a turbăriilor, a litierei pădurii, a stufului, a tufărișurilor și a vegetației ierboase.

Potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, proprietarii și deținătorii de terenuri, cu titlu sau fără titlu, au obligația de a nu incendia și de a preveni arderea acestor suprafețe.