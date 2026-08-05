Bărbatul, în vârstă de 48 de ani, era căutat de poliţişti încă din data de 21 iunie, când familia lui a anunţat că nu au mai putut lua legătura cu el din luna aprilie, astfel că anchetatorii bănuiesc că acesta ar fi fost omorât şi îngropat în curtea locuinţei sale, scrie Agerpres, care citează Poliţia Botoşani.

"De la data sesizării dispariţiei au fost efectuate verificări pentru localizarea victimei, fără a fi identificată. În cadrul activităţilor specifice desfăşurate în cursul zilei de 3 august, în curtea locuinţei victimei a fost găsit îngropat, un cadavru. Urmează să se stabilească cu exactitate identitatea persoanei găsite, precum şi toate împrejurările care au condus la producerea evenimentului", au transmis reprezentanţii IPJ Botoşani.

În cauză a fost deschis dosar penal pentru omor, cercetările urmând să fie coordonate de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani.