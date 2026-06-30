Doar 7 candidați au obținut media 10 anul acesta, cel mai mic număr înregistrat în seria de date prezentată pentru perioada 2013-2026.

Potrivit datelor Ministerului Educației, la Evaluarea Națională 2026 s-au înscris 148.268 de candidați, iar 143.251 au fost prezenți la toate probele. Rata de prezență a fost de 96,6%. Dintre elevii prezenți, 113.192 au obținut medii mai mari sau egale cu 5, ceea ce reprezintă 79%, în timp ce 30.059 de candidați au avut medii sub 5.

Comparativ cu anii anteriori, numărul mediilor de 10 este semnificativ mai mic. În 2025 au fost 85 de medii maxime, în 2024 au fost 74, iar în 2023 au fost 466. Cele mai multe medii de 10 din intervalul analizat au fost înregistrate în 2020, când 892 de candidați au obținut media maximă. În 2013 au fost 856 de medii de 10.

Pe discipline, 398 de candidați au obținut nota 10 la Limba și literatura română, iar 102 candidați au luat nota 10 la Matematică. Media finală de 10 presupune însă obținerea notei maxime la toate probele, ceea ce explică diferența dintre numărul notelor de 10 pe discipline și numărul mediilor finale maxime.

Județele în care au fost înregistrate mediile de 10 la Evaluarea Națională 2026

Cele 7 medii de 10 au fost înregistrate în cinci zone ale țării. Cele mai multe au fost în București, unde 3 candidați au obținut media maximă. Câte o medie de 10 a fost înregistrată în județele Iași, Mureș, Prahova și Gorj.

Rezultatele sunt prezentate înainte de contestații, astfel că situația finală poate suferi modificări după soluționarea cererilor depuse de candidați.