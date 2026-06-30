Datele oficiale arată unde s-au înregistrat cele mai multe note maxime și cum se conturează topul rezultatelor în acest an.

Primele note ale elevilor care au susținut Evaluarea Națională 2026 au fost publicate pe 30 iunie 2026. Rezultatele definitive, după analizarea și rezolvarea contestațiilor, vor fi afișate pe 8 iulie 2026.

Câte medii de 10 au fost obținute la Evaluarea Națională 2026

„7 elevi au încheiat examenul cu media 10 (zece)", a transmis, marţi, Ministerul Educaţiei.

Când se depun contestațiile la Evaluarea Națională 2026

Elevii care consideră că nota obținută la una dintre probele Evaluării Naționale 2026 nu reflectă în mod corect performanța lor au posibilitatea de a solicita recorectarea lucrării. Conform calendarului oficial, contestațiile se depun în intervalul 1–3 iulie 2026.

În prima zi, imediat după publicarea rezultatelor inițiale, cererile pot fi depuse între orele 14:00 și 18:00, urmând ca procesul să continue în zilele de 2 și 3 iulie, conform programului stabilit la nivelul fiecărui centru de examen.

Depunerea contestațiilor se face la unitatea de învățământ unde a fost susținut examenul. În anumite cazuri, în funcție de procedurile stabilite de școală, solicitările pot fi transmise și online, prin adresa de e-mail comunicată de centrul de examen.

Consultarea lucrărilor înainte de contestații

Înainte de a decide depunerea unei contestații, candidații au dreptul să își vizualizeze lucrarea. Ministerul Educației precizează că vizualizarea și contestarea sunt etape distincte ale procesului.

Astfel, elevii pot solicita recorectarea lucrării fără a o consulta în prealabil, la fel cum simpla vizualizare nu implică obligativitatea depunerii unei contestații. Procedura este gândită pentru a asigura transparență și pentru a sprijini o decizie informată.

Lucrările contestate sunt reevaluate în perioada 4–7 iulie 2026.

Toți candidații care au susținut Evaluarea Națională 2026 au dreptul de a contesta rezultatele. În cazul elevilor minori, procedura se realizează împreună cu părinții sau reprezentanții legali.

Pentru înregistrarea contestației este necesară completarea unei declarații prin care candidatul confirmă că a fost informat asupra posibilității ca nota finală să fie modificată în urma reevaluării. În funcție de rezultat, aceasta poate crește, poate scădea sau poate rămâne neschimbată.

Nota obținută după soluționarea contestațiilor devine definitivă și este utilizată la calculul mediei de admitere și la repartizarea computerizată în învățământul liceal.

Rezultatele finale la Evaluarea Națională 2026

După încheierea procesului de reevaluare, rezultatele finale ale Evaluării Naționale 2026 vor fi afișate pe 8 iulie 2026. Acestea sunt definitive și stau la baza ierarhiei de admitere la liceu și a repartizării computerizate pentru absolvenții clasei a VIII-a.