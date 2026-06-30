Rezultatele inițiale de la Evaluarea Națională 2026 pot fi urmărite în timp real pe stirileprotv.ro. Notele pot fi consultate atât online, cât și la centrele de examen, în format anonimizat, pentru protejarea datelor personale ale candidaților.

Rezultatele pe județe la Evaluare Națională 2026

Rezultate Evaluarea Națională 2026 București;

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Alba;

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Argeș;

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Arad;

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Bacău;

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Bihor;

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Bistrița-Năsăud;

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Botoșani;

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Brăila;

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Brașov;

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Buzău;

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Călărași;

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Caraș-Severin;

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Covasna;

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Constanța;

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Cluj;

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Dâmbovița;

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Dolj;

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Galați;

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Giurgiu;

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Gorj;

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Harghita;

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Hunedoara;

Rezultate Evaluarea Națională 2025 Ialomița;

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Iași;

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Ilfov;

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Maramureș;

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Mehedinți;

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Mureș;

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Neamț;

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Olt;

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Prahova;

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Satu Mare;

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Sălaj;

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Sibiu;

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Suceava;

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Teleorman;

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Timiș;

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Tulcea;

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Vâlcea;

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Vrancea;

Rezultate Evaluarea Națională 2026 Vaslui.

Calendarul rezultatelor la Evaluarea Națională 2026

Conform calendarului stabilit de Ministerul Educației, după încheierea procesului de contestații și reevaluare, notele finale vor fi publicate pe 8 iulie 2026. Acestea rămân disponibile în format electronic timp de doi ani.

10 iunie 2026 – afișarea rezultatelor inițiale

1–3 iulie 2026 – perioada de depunere a contestațiilor

4–7 iulie 2026 – reevaluarea lucrărilor contestate

8 iulie 2026 – publicarea rezultatelor finale

Rezultatele inițiale și cele finale de la Evaluarea Națională

Rezultatele inițiale sunt cele afișate imediat după corectare și pot fi contestate de candidați. După parcurgerea etapei de reevaluare, se publică rezultatele finale, care sunt definitive și utilizate pentru admiterea la liceu. Rezultatele finale vor fi afișate pe 8 iulie.

Elevii au posibilitatea de a-și vizualiza lucrarea înainte de a decide dacă depun contestație. Această etapă este separată de depunerea propriu-zisă a contestațiilor și nu obligă candidatul să solicite reevaluarea.

Fiecare elev beneficiază de un interval de minimum 15 minute pentru analizarea lucrării, având și acces la baremul oficial de corectare, pentru o comparație obiectivă a răspunsurilor.

Unde sunt publicate rezultatele Evaluării Naționale

Notele sunt afișate atât la centrele de examen, cât și online, pe platforma oficială dedicată examenelor naționale. Accesul se face pe baza codului unic alocat fiecărui elev, fără afișarea numelui, în conformitate cu regulile de protecție a datelor personale.

Depunerea contestațiilor la Evaluarea Națională 2026

Contestațiile pot fi depuse în perioada 1–3 iulie 2026. În prima zi, imediat după afișarea rezultatelor inițiale, acestea pot fi înregistrate între orele 14:00 și 18:00, urmând ca în zilele următoare programul să fie stabilit la nivelul fiecărui centru de examen.

Cererea se depune la școala unde a fost susținut examenul, iar în unele situații poate fi transmisă și online, în funcție de procedurile locale.

Cine poate depune contestație și în ce condiții

Toți candidații care au susținut Evaluarea Națională 2026 pot depune contestație. În cazul elevilor minori, procedura se realizează împreună cu părintele sau reprezentantul legal.

La depunerea contestației, candidații semnează o declarație prin care acceptă faptul că nota poate fi modificată în urma reevaluării, fie în sens crescător, fie descrescător, sau poate rămâne neschimbată. Nota finală devine definitivă și este utilizată pentru admiterea la liceu.

Cum se desfășoară admiterea la liceu în 2026

După publicarea rezultatelor finale de la Evaluarea Națională 2026, absolvenții clasei a VIII-a trebuie să își completeze opțiunile pentru admiterea la liceu. Conform calendarului oficial, fișele de înscriere se completează în perioada 13–20 iulie 2026, iar repartizarea computerizată va avea loc pe 22 iulie 2026.

Înainte de această etapă, între 12 mai și 12 iunie 2026, școlile au organizat sesiuni de informare pentru elevi și părinți. În cadrul acestora au fost prezentate procedura de admitere, oferta educațională și planul de școlarizare pentru anul 2026–2027.

Tot în această perioadă, elevii și părinții au primit explicații detaliate despre modul de completare a fișelor de opțiuni și despre regulile de repartizare computerizată. Pe 9 iulie 2026 va fi afișată ierarhia la nivel județean a absolvenților de gimnaziu, realizată pe baza mediilor obținute la Evaluarea Națională.

Completarea fișelor de opțiuni pentru liceu 2026

Între 13 și 20 iulie 2026, elevii își vor completa fișele de opțiuni în format electronic, cu sprijinul diriginților și al părinților. Este important ca opțiunile să fie suficiente ca număr și ordonate corect, în funcție de preferințe, pentru a crește șansele unei repartizări favorabile.

Prima etapă de repartizare computerizată este programată pentru 22 iulie 2026. În funcție de media de admitere și de opțiunile completate, fiecare candidat este repartizat la un liceu.

După această etapă, în perioada 23–28 iulie 2026, elevii admiși trebuie să depună dosarele de înscriere la liceele la care au fost repartizați. În același timp, vor fi publicate și locurile rămase libere în liceele din fiecare județ și din municipiul București.

A doua etapă de admitere începe pe 31 iulie 2026 și se adresează candidaților care nu au fost repartizați în prima rundă, celor care nu și-au confirmat locul prin depunerea dosarului, precum și absolvenților din seriile anterioare care nu au împlinit încă 18 ani.

Înscrierea propriu-zisă începe odată cu completarea fișelor de opțiuni, în perioada 13–20 iulie 2026. După repartizarea din 22 iulie, candidații trebuie să își confirme locul prin depunerea dosarului la liceul la care au fost admiși, între 23 și 28 iulie.

În cazul în care mai mulți candidați au aceeași medie de admitere, departajarea se face în următoarea ordine:

media generală a claselor V–VIII;

nota obținută la Limba și literatura română la Evaluarea Națională;

nota la Matematică;

nota la Limba și literatura maternă (pentru elevii care au susținut această probă).

Dacă și după aplicarea acestor criterii egalitatea se menține, toți candidații aflați pe ultimul loc disponibil vor fi declarați admiși la aceeași unitate de învățământ.