Examenele scrise se vor desfășura în perioada 22-25 iunie, iar primele rezultate vor fi publicate pe 30 iunie. Simularea națională este programată în luna martie.

Simulare Evaluare Națională 2027

Simularea Evaluării Naționale pentru elevii de clasa a VIII-a va avea loc în perioada 16-18 martie 2027. Rezultatele urmează să fie comunicate pe 30 martie.

Calendar Evaluare Națională 2027. Când sunt programate probele

Probele scrise ale Evaluării Naționale 2027 se vor desfășura pe 22, 24 și 25 iunie. Primele rezultate vor fi afișate pe 30 iunie, dată de la care elevii vor putea solicita vizualizarea lucrărilor și vor putea depune contestații.

Ministerul Educației menține posibilitatea ca elevii să își consulte lucrările după publicarea primelor rezultate și înainte de depunerea contestațiilor. Măsura le permite absolvenților să analizeze punctajul primit înainte de a decide dacă solicită recorectarea lucrării.

Vizualizarea lucrării nu este însă obligatorie pentru depunerea unei contestații, precizează reprezentanții ministerului.

Rezultatele finale ale Evaluării Naționale 2027 sunt programate pentru data de 7 iulie.

Calendarul integral al examenului va fi disponibil după publicarea ordinului în Monitorul Oficial.