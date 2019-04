”E.U. Yes la Vot”. Un oraș românesc modernizat cu fonduri europene atrage turiști din toată lumea

Avem în România oaze de modernitate, ridicate cu fonduri europene, dar mai presus de asta, concepute pe principii europene.

Sunt locuri în care strategia și investițiile ridică standardul de calitate a vieții, fie că e vorba de infrastructură urbană, fie că sunt servicii publice.

Campania Știrilor PRO TV "E.U. YES LA VOT" ajunge astăzi la Sinaia. Micul orășel de pe Valea Prahovei renaște cu fonduri europene și începe să își recâștige renumele avut cândva la nivel european, pe când i se spunea „Micul Versailles".

La Sinaia, aleșii locali au înteles să facă administrație și proiecte pentru cetățean, iar orașul a devenit primitor nu doar pentru turiști, ci și pentru localnici. Lucruri normale în Occident devin normalitate și la noi.

Dacă Bucureștiul era cândva poreclit Micul Paris, Sinaia avea renumele de ”micul Versailles”. Nu numai pentru că era orașul-reședința a familiei regale, aici fiind Pelesul, ci și pentru că mica localitate prahoveană devenise în anii 40 cea mai bine cotată stațiune montană de la noi.

Anii comunismului și mai ales perioada post-decembristă au făcut, însă, ca orășelul de pe Valea Prahovei să își piardă mult din staiful de odinioară. Pentru cine nu își mai amintește, imaginile filmate înainte de 2010 dezvăluie un centru cu trotuare sparte și asfalt cu gropi. Renumele și aerul de munte îi aducea pe turiști în zonă, însă peisajul urban era dezolant.

Astăzi, însă, Sinaia are cu totul altă față, e un oraș modernizat cu fonduri europene, care atrage turism și investiții, indiferent de lună. Câțiva americani au zburat de la New York la București și au venit special pe Valea Prahovei, să vădă Peleșul și Sinaia.

Americancă: "Îmi place mult, în special că au băgat cablurile în subteran, ca să nu îți bloccheze panorama munților și clădirilor.”

American: ”Am închiriat o mașină și am condus prin oraș și peisajele sunt foarte frumoase! Am parcat mașina, ne-am plimbat pe jos și ne-am bucurat!"

La Sinaia începea în 2013 un uriaș șantier - a fost schimbată toată infastructura subterană pe arterea principala și pe cele adiacente, dar au fost refăcute și câteva piațete, precum și trotuarele și iluminatul public. 98% din investiție, a fost acoperit de la Uniunea Europeană, și doar 2 % de la bugetul local. Nu numai că orașul e atracție pentru turiști, dar e mândria oamenilor locului.

Sinaia de azi e rodul unei viziuni de planificare urbană coerentă. Tranformarea a început din zona centrală, însă mai nou, fondurile europene ajung spre periferie: se refac trotuarele, parcările și un sistem de iluminat public regenerabil pe străzile ce urcă spre munte. Un rol important la Sinaia l-a jucat instituția city-managerului, adică un administrator angajat să se asigure de continuitatea proiectelor, indiferent cine conduce primăria.

La Sinaia, city-manager e Marian Panait: "Este esențial, dacă fiecare localitate ar pune în aplicare legea care cere un administrator, cred că s-ar schimbă multe în țara asta. Noi trebuie să fim aceia care fac legătura pe termen lung, între o strategie pe care o are un decident, primar sau consiliu, și în următorii ani alt consiliu și alt primar, dar să ne asigurăm că partea de funcționalitate, de normalitate, de servicii. Să ne asigurăm că și viziunea pe termen lung este acolo!”

Are o atitudine degajată, ne-a dat întâlnire îmbrăcât lejer, fără formalități, e mereu pe teren și lucrează să facă din Sinaia un oraș smart.

Marian Panait: "Am venit pentru o practică de câteva luni și, uite, am rămas 16 ani aproape. Am pornit ca manager de proiect, funcționar într-un birou și am ajuns city manager. Mi-a schimbat viața. Mama mea glumește că m-am însurat cu orașul, nu știu dacă e așa, dar logodit tot sunt. "

Conceptul de city-manager, adică un om mai conectat decât primarul la nevoile comunității, s-a născut în Statele Unite și a fost preluat imediat în Vestul Europei, în țările membre ale Uniunii. Încă din 2006, adică în preaderare, autoritățile române au permis înființarea acestui loc de muncă la primarii. S-a mers pe modelul occidental, pentru o gospodărire cât mai eficientă, cu atenție pe implementarea proiectelor. În cazul Sinaia, proiecte cu fonduri europene.

De când a dat concurs pe post și până astăzi a ținut să aducă în Sinaia orice model bun, preluat din Vestul Europei. Și cât timp orașul a atras finanțări europene, administrația a reușit să facă altceva cu fondurile proprii - au ridicat două grădinițe și o creșă, dar și un corp nou de clădire, lipit de vechiul sediu al primăriei. Un loc modern, unde serviciile oferite cetățenilor nu sunt cu nimic mai prejos decât într-o primărie din Elveția, Franța sau Germania.

Marian Panait, city-manager: "Noi spunem că astea sunt lucrurile normale, ….și oamenii buni lângă tine!"

Iar dezvoltarea localității se face "aici și acum" așa cum sună logo-ul orașului. Îl găsești peste tot prin Sinaia, unde edilul și echipa au vrut să arate oamenilor că lucrurile nu trebuie tărăgănate, și investițiile atât de necesare unui oraș cu 11.000 de locuitori, trebuie puse rapid în practică.

Marian Panait, city-manager: "Vrem să vedem că se întâmplă lucrurile acum și aici. Ne-am asumat responsabilitatea de a face lucrurile bine, și atunci creem și o formă de presiune, lumea știe că trebuie să le rezolvăm. E greu? Primul răspuns ar fi că da, dar până la urmă ne-am asumat jobul asta!”

Programul Regio, de dezvoltare a localităților României a permis fonduri structurale de peste 14 miliarde de euro, pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale, din care am atras doar jumătate. Sunt, totuși, peste 7 miliarde de euro, care se văd în comunități cum este Sinaia, unde dezvoltarea stârnește invidie și admirație.

Tot cu finanțare de la Uniune s-a modernizat și domeniul schiabil de lângă oraș, astfel încât, Sinaia a primit în 2017, în Austria, premiul The Best Ski Resort - fiind desemnată cea mai frumoasă stațiune de schi din România. Pe aceeași soluție vor merge autoritățile și pentru lucrări de conservare la Cazinoul orașului și pentru noi spații verzi.

Localnic: "Și lumea a început să perceapă altfel, educi și populația în momentul în care creezi condițiile? Mi se pare corect. Adică te obligă când vezi că asfaltul e curat, când vezi că banca e aranjată, nu dai cu piciorul în ea. ”

E dreptul fiecărui cetățean român să primească o școală mai bună pentru copiii săi, să aibă un spital dotat bine, să circule pe un drum mai bun, și per total să trăiască într-un loc cu servicii și utilități moderne. Așa ar trebui să arate România de la un capăt la altul, în 2019.

Marian Panait: "Aș lua cât mai multă lume din România și i-aș plimbă prin Europa și i-aș aduce înapoi acasă și le-aș spune, OK, vreți să trăiți așa? Un proiect de țară? Exact, hai să vădă oamenii cum arată Europa!"

Sinaia a atras până în prezent 25 de milioane de euro, din fonduri europene, adică peste 2200 de euro pe cap de locuitor. Localnicii încep să înțeleagă că sunt cetățeni europeni, într-un loc în care poți trăi frumos.

Localnic: "Ne-am cam supărat un an, cât era șantierul, dar apoi am văzut că e mai bine, cum nici nu ne imaginam."

Marian Panait: "Omul nu se mai simte jignit, frustrat, batjocorit, când vine la primărie, de aici încolo poți să îl ai de partea ta, și construiești. Ne educăm, pentru că lucrăm în comun. Și atunci nu mai există cuvinte de tipul vinovat, cineva trebuie să facă. Țara lui să se facă. Nu, noi suntem aici și acum, facem toți!"

În cei 12 ani de la aderare, România a evoluat de la cozile la ghișee și de la străzile și trotuarele cu gropi, însă, evoluția se vede din păcate…doar pe alocuri. Sunt pași timizi, decalajul e încă mare, dar sunt pași vizibili.

E drept că nu poți face primăvară cu o floare, dar acolo unde comunitățile renasc frumos, prin strategii coerente, finanțările europene sunt colacul de salvare, soluția prin care putem trăi mai frumos. Și pentru asta, trebuie să ieșim la vot.