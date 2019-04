E.U. YES LA VOT. De ce sunt importante alegerile de pe 26 mai și ce impact vor avea

Suntem de 12 ani în Uniunea Europeană, iar pe 26 mai avem alegeri europene care vor avea un impact direct în viața noastră.

Știrile PRO TV demarează campania "E.U. YES LA VOT!", în care veți vedea de ce este important să fim părtași la alegerile care vor contura viitorul continentului nostru și, de ce nu, rolul nostru în lume.

Vă prezentăm orașe moderne ridicate cu bani europeni, dar și exemple despre cum putem evolua, ca cetățeni cu drepturi depline, în marea familie europeană.

Vom analiza evoluția României, în materie de legislație și drepturi și modul în care suntem protejați, în calitate de cetățeni ai Uniunii.

E dreptul și datoria noastră să decidem pe cine trimitem să ne reprezinte în Parlamentul European. Și stă în puterea noastră ca, prin ieșirea la vot, să aducem Europa mai aproape de români.

Prezenţa României în Uniunea Europeană a însemnat până acum un uriaş aport de capital financiar sub formă de sprijin, care să dezvolte infrastructura ţării şi să aducă prosperitate românilor. La 12 ani de la aderare, am contribuit cu peste 17 miliarde de euro, dar am primit aproape 56 de miliarde de euro, ceea ce înseamnă un sold pozitiv de peste 38 de miliarde de euro. Bani care au ajuns în marea şi mica infrastructură, dar şi în investiţii private.

Pro TV

Campania Ştirilor PRO TV intră în culisele unor afaceri de succes.

Dar prezenţa în Uniune nu înseamnă doar banii europeni care ajung la noi. Vrem să trăim într-o Românie liberă, o ţară sigură, sănătoasă, în care să avem un standard de calitate a vieţii ridicat, un standard de viaţă bun. Vrem să avem o ţară în rândul lumii civilizate, cu comunităţi curate şi moderne, în care mediul e protejat, o Românie cu multe oportunităţi: de afaceri, de studiu, cercetare, cu acces facil în toate domeniile. Şi avem locuri care se schimbă în această direcţie.

Marian Panait, city managerul oraşului Sinaia: "Eu aş lua românii şi i-aş duce în străinătate, şi când i-aş aduce le-aş spune ”vă place?”.”

La Ştirile PRO TV vă arătăm cum au fost posibile astfel de oaze de modernitate.

Gheorghe Damian, primar Ciugud: "Oamenii trebuie să înţeleagă că alegerile europarlamentare sunt mai importante decât cele naţionale.”

Pro TV

Europa vine cu avantaje şi cu dezavantaje. Un sfert din populaţia României se află peste graniţe şi aproape că nu există familie care să nu aibă o rudă plecată, fie că este frate, părinte său văr.

Românii muncitori au ajuns să ţină sus agricultura şi construcţia Europei, dar acasă la ei au semănat depopulare. Ruperea de familie şi de ţară e de cele mai multe ori dureroasă, dar oamenii sunt liberi să aleagă unde vor să câştige un ban şi să trăiască.

Campania "Yes la vot!" ajunge şi pe terenurile fertile din Italia.

Român din Italia: ”Puneţi-vă în situaţia noastră, dar de nevoie plecăm."

Vrem să fim liberi să circulăm şi să muncim în alte state, fără permise de muncă şi alte restricţii. Există români care îşi clădesc o nouă viaţă în străinătate, alţii care se întorc în ţară cu poveşti de succes.

Anca Marcu, manager cooperativă: "Am lucrat în străinătate, şi noi ne-am dus acolo, am făcut un bănuţ şi au venit, i-au investit aici şi să ştiţi că şcoala Occidentului şi-a pus amprenta pe mine foarte puternic!"

Pro TV

Alții fac sacrificii printre străini pentru a-şi putea întreţine familiile din România. Dar există mulţi români care nu au conceput să plece şi au reuşit la ei acasă.

Florin Deznan, om de afaceri: "Eu nu am avut nimic, tata era muncitor şi mama, barmaniță.”â

E adevărat că banii europeni au ajuns de multe ori în investiţii nereuşite sau în conturile unor aleşi care au făcut şi fac vizite prelungite la Parchet. Există însă şi comunităţi pentru care banii europeni au fost un adevărat colac de salvare.

Sate şi oraşe care aveau drumuri pline de glod şi gropi, dar care s-au ridicat şi devin atractive. Oameni care păreau condamnaţi veşnic la sărăcie au găsit locuri de muncă sau au devenit întreprinzători de succes.

Iar România a devenit un pol de atracţie pentru investiţii străine. De la mari producători din industria de automotive, până la agricultură, e vorba de investiţii în oameni, pe care străinii ajunşi în România îi văd drept o comoară.

Elvețian: "Pentru asta am venit în România, pentru noi, care avem o afacere cu carne, e importantă relaţia cu ceilalţi membrii din statele UE şi a fost mai uşor cu legislaţia!"

Pentru a avea banii şi prosperitatea afişată pe la partenerii din Uniune, trebuie să fim reprezentaţi coerent şi potrivit intereselor noastre, în Parlamentul European. Să fim părtaşi la dezvoltarea comunitară, să avem acces la piaţa unică, să fim integraţi în politicile comunitare şi să absorbim fonduri cu care să micşorăm decalajul faţă de alte state.

Pro TV

Să facem cu adevărat parte din marea familie europeană, în care să ne găsim şi promovăm bine identitatea, în care să nu fim cu nimic mai prejos decât cetăţenii altor ţări membre.

Vrem ca, acasă, să fim informaţi şi ghidaţi corect, transparent, pentru a accesa fondurile nerambursabile care să ne aducă prosperitate. La Ştirile PROTV vă vom arăta cum sunt şi la noi posibile şcoli de top, la fel ca în Occident.

Elevă: "Nu e niciun colţ din şcoală care să nu îmi placă!"

Vrem o Românie în care democraţia, dreptatea şi justiţia prevalează şi nu sunt îngrădite, iar statul de drept e respectat, o societate cu valori către o societate deschisă, în care corupţia şi frauda nu sunt tolerate şi trebuie diminuate.

Valentin Ţurcan, manager de proiect la CJ Cluj: "Să eliminăm aceasta corupţie, încetul cu încetul, nu putem să o acceptăm într-o proporţie mică, ori o eliminăm, ori o luăm în braţe cu totul şi o acceptăm ca parte din noi, ceea ce nu e cazul!"

La 12 ani de la aderare, sunt multe de făcut în România, pentru a-i ajunge pe cei din restul statelor cu care am intrat în hora europeană. Românii care au plecat peste hotare sau cei din România care derulează afaceri prin alte state râvnesc să ne aliniem la standardele din Occident.

Vrem să trăim într-o ţară în care drepturile de cetăţeni şi consumatori ne sunt respectate şi în care abuzul autorităţilor de la nivel naţional poate fi sancţionat şi soluţionat la nivel european, o lume în care să ne simţim pe deplin protejaţi, prin legi, măsuri şi reguli care să ne ofere un standard ridicat de siguranţă, dar şi care să ne arate cum te poţi dezvolta şi poţi face profit, sub marea umbrela a comunităţii.

Trebuie să fim conştienţi de unde am plecat, dar şi unde ar trebui deja să fim. Trebuie să înţelegem cum să ne fie mai bine în Uniunea Europeană. Să nu mai privim cu jind în curtea altor popoare şi să spunem că la noi nu se poate. Pentru că se poate.

Ieşim la vot ca să nu votăm prin absență, ca să beneficiem pe deplin de tot ce ne conferă statutul de cetăţeni ai unui stat membru. Ca să trăim, civilizat, într-o normalitate, la noi acasă.