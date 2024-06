Eroii naționalei, drumul către succes. Ce spun familiile lor după victoria României în fața Ucrainei, la EURO 2024

În comuna natală a căpitanului Stanciu, autoritățile vor să îl declare cetățean de onoare. Stanciu ține și acum legătura cu primul său antrenor, care este tare mândru de el.

Nicolae Stanciu: „Sunt născut într-un sat cu vreo sută - 115 de case care, să zic așa, foarte, foarte micuț. Erau livezi acolo și pomii ziceam că sunt porțile și eram îndrăgostit de minge, de fotbal dar nu mă gândeam că pot să ajung așa departe. Ceea ce a făcut pentru mine bunica și iubirea pe care i-am purtat-o și ei a fost ceva ce nu pot să descriu în cuvinte. Singurul meu gând a fost la ea și chiar am ridicat și mâinile spre cer să îi dedic golul.”



În comuna Cricău, din Alba, a fost sărbătoare mare după meci. Localnicii s-au bucurat enorm pentru căpitanul naționalei, Nicolae Stanciu, plecat dintre ei. Primul său antrenor își amintește ca mama l-a adus să joace fotbal când era copil.

Nicolae Stanciu va fi numit acum cetățean de onoare în comuna natală.

Intrat pe terenul de fotbal la șase ani, Răzvan Marin a debutat la națională în 2016. Pasiunea pentru fotbal o moștenește de la tatăl său - fost jucator la Steaua București.



Răzvan Marin: „Urmăream pe tata, jucând, mergeam și destul de des la meciurile lui și probabil s-a transmis această pasiune și de mic copil am știut ce vreau să ajung și să fac când voi fi mare.”



Denis Drăguș a fost susținut de soția lui, Vanessa, cu lacrimi în ochi. Ea le-a adus pe stadion și pe fiicele lor, Deria și Gloria. Cea mare are trei ani, iar mezina doar opt luni. Toată familia a purtat tricouri cu numărul 19.

Reporter: Ce v-a zis Denis înainte de meci?

Vanessa Drăguș, soția lui Drăguș: „Că vrea să ne facă mândri pe noi și pe toată România. Simplu fapt că suntem aici e un vis!”

Reporter: Sunt emoționați și ei?

Vanessa Drăguș, soția lui Drăguș: „Da, dar sunt foarte motivați, foarte pregătiți. Am foarte mare încredere!”

Accidentat grav într-un meci din Turcia, Olimpiu Moruțan a ratat participarea la Euro. Dar nu a lipsit de tot de pe teren. Căpitanul echipei, Stanciu, a renunțat la celebrul număr 10 - purtat până acum de capitani - și a purtat tricoul lui Moruțan cu numărul 21. La final i-a dăruit acestuia tricoul în care a marcat primul gol din turneu.

„Astăzi, la fel ca de fiecare dată, ai fost cel care ne-a unit. Iar faptul că pe mine m-ai luat cu voi pe teren, e incredibil”, i-a transmis Moruțan.

Cu această ocazie, numărul 10 purtat în 2000 și de Gică Hagi s-a întors la acest Campionat European în familie, fiind purtat de Iannis Hagi.

Din comuna Vladimirescu din Arad, bunica lui Denis Man a urmărit cu sufletul la gură momentele în care acesta a dat două pase decisive.

Maria Iana, bunica lui Denis Man: „Am plâns de bucurie, nu am mai știut ce să fac. Am fost singură, copiii au fost în Germania la el acolo, când l-am văzut... Doamne... cum să nu ne bucurăm când am văzut ce a făcut, că doar de la el au mers toate golurile. Aseară, după meci, au trecut mașinile pe aici claxonau și strigau Denis Man! Denis Man!"

Acești tineri care au uimit Europa cu victoria lor, susținuți de milioane de oameni, sunt de acum generația de suflet a României, cum le-a spus antrenorul Edi Iordănescu.

