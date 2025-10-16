„Ecografie anuală de la 20 de ani”. Medicii atrag atenția că prevenția timpurie salvează vieți în lupta cu cancerul de sân

Doctor de bine
16-10-2025 | 09:27
Când este mai mult țesut glandular în interiorul sânului, există risc mai mare de cancer. De aceea, investigațiile imagistice se încep la 20 de ani.

Andreea Groza

Canalele construite pentru secreția de lapte – aici se constată des leziuni. Aceste canale trebuie vizualizate anual, la ecografia mamară. Pentru că nu există nicio altă cale de prevenție împotriva cancerului de sân, cea mai frecventă boală oncologică ce apare la sexul feminin.

Dr. Ioan Stoian, medic primar ginecolog: „S-a și constatat statistic că femeile cu sân dens – e chiar un factor de risc pentru cancer mamar. Facem mamografia și e un sân dens și nu se vede nimic. Și facem ecografie sau RMN și punem în evidență un cancer în sânul în care la mamografie nu s-a văzut nimic. S-a constatat că sânul dens e un factor de risc.”

Sân dens înseamnă preponderent așa-numitul țesut glandular, și nu țesut gras.

Dr. Ioan Stoian, medic primar ginecolog: „Țesutul glandular mamar – canale prin care circulă laptele și pleacă de la nivelul mamelonului; în capătul lor începe să se arborizeze ca ramurile de la un copac și, în capăt, locul unde se secretă laptele, când femeia devine mamă.”

În interiorul acestor canale apare frecvent cancerul de sân. Nu e posibil să schimbăm anatomia. Sunt posibile doar investigațiile regulate, de la vârstă tânără.

Ecografia mamară trebuie făcută, de control, de la 20 de ani. Mamografia trebuie să însoțească ecografia – de la 40 de ani. În prezent, doza de radiații încasată la mamografie e nesemnificativă. Iată explicația:

Dr. Narcis Mașala, medic primar radiolog: „Nu de la iradiere la mamografie se face cancer, ci de la prea puține investigații. Iradierea este foarte mică și, ca să o înțelegem, la fiecare două săptămâni de viață încasezi doza de radiații de la o mamografie.”

În prezent, nu avem Program Național pentru screeningul cancerului de sân, deși este cea mai frecventă boală oncologică în rândul femeilor. De aceea, contează să vă faceți timp, o dată pe an, pentru investigarea acestor organe supuse riscului.

Leziunile din sân, descoperite când au doar câțiva milimetri, înseamnă că boala se vindecă doar prin operație.

