„Doctor de bine”. Primul semn care arată că cei mici pot avea otită

Otita poate fi o afecţiune extrem de dureroasă, iar acum, în sezonul rece, posibilitatea ca cel mic să vă spună că îl doare urechea este mare. Însă primul semn, spun medicii, sunt secreţiile nazale.

Pentru că în general copiii când sunt mici nu ştiu să sufle corect nasul, acestea ajung în urechea medie şi de aici problemele. Atenţie, este important ca doctorul să pună diagnosticul, iar tratamentul cu antibiotice să fie luat doar cu prescripţie medicală în cazul otitelor bacteriene.

Liliana Curea: Cum putem să îl învăţăm să sufle nasul? Pentru că sunt cazuri în care copilul spune nu.

Dr. Angela Crăciunescu, medic primar ORL INSMC: În primul rând prin joc. Jocul dragonului de exemplu - haide să vedem cum suflă un dragon. Şi este foarte important ca părintele să facă acest lucru atunci când copilul este sănătos. Pentru că dacă este deja bolnav nu mai are chef, are febră, are dureri, este suferind.

Liliana Curea: Modul în care sunt curate urechile poate influenţa apariţia otitelor?

Dr. Angela Crăciunescu, medic primar ORL INSMC: Nu. Noi curăţăm epidermul de la nivelul conductului auditiv extern, iar aici este vorba de o infectare din nas către ureche, adică dinăuntru către afară.

Tot ce trebuie să ştiţi despre tratarea otitelor şi cum îi puteţi proteja pe cei mici de alte afecţiuni din sfera ORL aflaţi din emisiunea Doctor de bine, prezentată de Liliana Curea.