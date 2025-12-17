Vitamina care este esențială înainte de intervențiile chirurgicale dentare. Iarna sunt necesare suplimente

Doctor de bine
17-12-2025 | 10:32
×
Codul embed a fost copiat

Oasele nu se refac în condiții bune fără vitamina D. Înaintea oricărei intervenții chirurgicale, dar și după fracturi, aveți nevoie de dozarea vitaminei D în sânge.

autor
Andreea Groza

Vitamina D este stocată în celule grase din organism. Ce ne spune aceasta informație? Dacă am uitat să luăm suplimentul zilnic, nu e nicio problemă. Putem să compensăm. Acest comportament este valabil și pentru copii și pentru adulți, tot timpul anului.

Obținem 90% din vitamina D prin expunere la soare. Doar 10 procente din alimente de origine animală, care conțin grăsime. Și vara și iarna, vitamina D se ia din suplimente, altfel e greu să ne menținem la doza corectă. La valori normale de vitamina D în sânge, veți absorbi 30% din calciul prezent în alimente. În cazul deficitului, se absoarbe sub 10% din calciu.

Orice intervenție chirurgicală, care privește oasele, are nevoie de dozarea acestei vitamine în sânge. Și, cel mai probabil, de suplimente de vitamina D. E vorba și de intervențiile stomatologice.

Dragoș Popescu medic stomatolog: „În România, din păcate, noi avem o deficiență a vitaminei D și această vitamină ajută la refacerea osoasă și vindecarea osului în urma intervențiilor, nu doar în implantologie. Și dacă ai o fractură, se vindecă mult mai bine dacă ai vitamina D în parametri optimi”.

Citește și
Cos de cumparaturi
O moleculă naturală din alimente promite o tinerețe mai lungă. Ce produse trebuie să mâncăm

În cazul dinților înlocuiți prin implant, acest dispozitiv din titan are nevoie să se osteointegreze, adică organismul să îi formeze os de jur împrejur, în condiții optime.

Mihnea Velisarato, medic specialist chirurgie orală: „Dacă pacientul nu are o cantitate suficientă de os sau o calitate bună, nu poți să ai o stabilitate primară a implantului și nu poți să beneficiezi de reabilitate imediată și atunci, practic, stai câteva luni ca implantul să se osteointegreze. Este la fel ca la o fractură, de aia punem mâna în ghips, să se formeze calus. Și la implant trebuie ca organismul să formeze os, să se osteointegreze”.

Dacă v-ați pierdut dinții de multă vreme și osul, în care au stat aceștia, s-a micșorat dramatic, e posibil să nu primiți imediat o lucrare fixă provizorie.

Mihnea Velisarato, medic specialist chirurgie orală: „Ne ducem către un sistem clasic în care inserăm mai mutle implanturi, avem nevoie de adiții de os, ridicări de sinusuri, nu încărcăm imediat pe implanturi”.

Înaintea oricărei intervenții chirurgicale, care privește oasele, aveți nevoie de hemoleucogramă, timp de sângerare, glicemie și dozarea vitaminei D în sânge.

Patricia Potra a fost arestată preventiv. Ar fi păcălit zeci de persoane cu consultanță pentru proiecte europene

Sursa: Pro TV

Etichete: Vitamina D, dinti, sange, operatii medicale,

Dată publicare: 17-12-2025 10:32

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Răsturnare de situație! O națională poate fi exclusă de la CM 2026: „FIFA a fost păcălită”
NEWS ALERT Răsturnare de situație! O națională poate fi exclusă de la CM 2026: „FIFA a fost păcălită”
Citește și...
O moleculă naturală din alimente promite o tinerețe mai lungă. Ce produse trebuie să mâncăm
Doctor de bine
O moleculă naturală din alimente promite o tinerețe mai lungă. Ce produse trebuie să mâncăm

O nouă tendință transformă industria alimentară globală: NAD⁺, o coenzimă esențială pentru generarea de energie celulară devine ingredientul preferat al companiilor care promit nu doar produse gustoase, ci și tinerețe fără bătrânețe.

Motivul pentru care adolescenții și tinerii sunt mai expuși meningitei meningococică. Protecția pe viață vine de la vaccinare
Doctor de bine
Motivul pentru care adolescenții și tinerii sunt mai expuși meningitei meningococică. Protecția pe viață vine de la vaccinare

Bacteria care provoacă meningita meningococică poate fi transmisă prin sărut.

Arterele carotide pot preveni un AVC. Evaluarea ecografică depistează rapid îngustările periculoase
Doctor de bine
Arterele carotide pot preveni un AVC. Evaluarea ecografică depistează rapid îngustările periculoase

Vedem la gât bifurcația arterei carotide. Din bifurcație apare carotide externe. Vascularizează fața. Și carotide interne.

Recomandări
Nicușor Dan: „Preşedinţii de instanţă au prea multă putere”. Ce spune despre judecătoarea Lia Savonea
Stiri Politice
Nicușor Dan: „Preşedinţii de instanţă au prea multă putere”. Ce spune despre judecătoarea Lia Savonea

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, într-o discuţie cu un grup de români care l-au aşteptat la Londra, că preşedinţii de instanţă au multă putere, „mult prea multă, şi asta e chestiune legislativă”.

Timișoara, orașul care a spus primul „nu” dictaturii comuniste. Marșul Eroilor, la 36 de ani de la Revoluția din 1989
Stiri actuale
Timișoara, orașul care a spus primul „nu” dictaturii comuniste. Marșul Eroilor, la 36 de ani de la Revoluția din 1989

Miercuri se împlinesc 36 de ani de când, la Timișoara, au căzut primii oameni loviți de gloanțe, pentru că au avut curajul să se ridice împotriva comunismului.

Ședință tensionată a coaliției, după votul PSD împotriva Dianei Buzoianu. Salariul minim și bugetul pe 2026, pe agendă
Stiri Politice
Ședință tensionată a coaliției, după votul PSD împotriva Dianei Buzoianu. Salariul minim și bugetul pe 2026, pe agendă

Coaliţia de guvernare se reuneşte, miercuri, de la ora 15:00, la Palatul Victoria, fiind prima întâlnire a liderilor celor patru partide, de la votul PSD împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, din Senat, la moţiunea simplă depusă de Opoziţie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 16 Decembrie 2025

47:43

Alt Text!
La Măruță
16 Decembrie 2025

01:33:29

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Decembrie 2025

01:47:48

Alt Text!
ePlan
Ediția 7

18:32

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28