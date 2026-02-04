Potrivit acestora, interceptările – care nu au mai fost raportate până acum – riscă nu doar compromiterea unor informații sensibile transmise de sateliți, ci ar putea permite Moscovei să le manipuleze traiectoriile sau chiar să le provoace prăbușirea.

Vehiculele spațiale rusești au urmărit tot mai intens sateliți europeni în ultimii trei ani, pe fondul tensiunilor ridicate dintre Kremlin și Occident, apărute după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, relatează Financial Times.

De mai mulți ani, autoritățile militare și civile din Occident monitorizează activitatea a două obiecte spațiale rusești – Luch-1 și Luch-2 – care au efectuat în mod repetat manevre suspecte pe orbită.

Sateliții ruși s-au apropiat periculos de cei europeni

Ambele vehicule s-au apropiat periculos de unii dintre cei mai importanți sateliți geostaționari ai Europei, care operează la mare altitudine deasupra Pământului și deservesc continentul european, inclusiv Regatul Unit, precum și mari părți din Africa și Orientul Mijlociu.

Conform datelor orbitale și observațiilor realizate cu telescoape terestre, cele două vehicule au rămas în apropierea acestor sateliți timp de săptămâni întregi, în special în ultimii trei ani. De la lansarea sa în 2023, Luch-2 s-a apropiat de 17 sateliți europeni.

„Ambii sateliți sunt suspectați că desfășoară activități de tip SIGINT (informații din semnale)”, a declarat pentru Financial Times generalul-maior Michael Traut, șeful Comandamentului Spațial al armatei germane, referindu-se la practica acestora de a rămâne foarte aproape de sateliții occidentali de comunicații.

Un înalt oficial european din domeniul informațiilor a spus că vehiculele Luch au fost aproape sigur concepute pentru a se poziționa în interiorul conului îngust al fasciculelor de date transmise de stațiile terestre către sateliți.

Oficialul și-a exprimat îngrijorarea că informațiile sensibile – în special datele de comandă ale sateliților europeni – nu sunt criptate, deoarece mulți dintre aceștia au fost lansați cu ani în urmă, fără computere avansate sau capacități moderne de criptare.

Această vulnerabilitate îi expune la interferențe viitoare sau chiar la distrugere, odată ce actori ostili au înregistrat datele de comandă ale sateliților.

Escaladarea războiului hibrid

Manevrele din spațiu au loc în contextul intensificării de către Rusia a „războiului hibrid” în Europa, care include operațiuni de sabotaj precum tăierea cablurilor submarine de internet și energie.

Oficialii din serviciile de informații și din armată sunt tot mai îngrijorați că Kremlinul ar putea extinde aceste acțiuni disruptive și în spațiu și că deja dezvoltă capacitatea de a face acest lucru.

Deși China și Statele Unite au dezvoltat tehnologii similare, Rusia dispune de unul dintre cele mai avansate programe de spionaj spațial și a fost mai agresivă în utilizarea acestor vehicule pentru a urmări alți sateliți.

„Rețelele de sateliți sunt călcâiul lui Ahile al societăților moderne. Cine le atacă poate paraliza națiuni întregi”, a declarat ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, într-un discurs susținut în septembrie anul trecut.

„Activitățile rusești reprezintă o amenințare fundamentală pentru noi toți, mai ales în spațiu. O amenințare pe care nu o mai putem ignora”, a adăugat el.

Sateliții europeni de care s-au apropiat Luch-1 și Luch-2 sunt utilizați în principal în scopuri civile, precum televiziunea prin satelit, dar transportă și comunicații guvernamentale sensibile și unele comunicații militare.

De ce sunt capabile navele spațiale ruse

Potrivit oficialului european din domeniul informațiilor, Luch-1 și Luch-2 nu au, cel mai probabil, capacitatea de a bruia sau distruge direct sateliții. Cu toate acestea, este foarte posibil să fi furnizat Rusiei volume mari de date despre modul în care astfel de sisteme ar putea fi perturbate, atât de la sol, cât și din orbită.

Generalul-maior Traut a declarat că presupune că sateliții Luch au interceptat „legătura de comandă” a sateliților de care s-au apropiat – canalul care face legătura între sateliți și centrele de control de la sol și care permite ajustarea orbitelor.

Analiștii spun că, având aceste informații, Rusia ar putea imita operatorii de la sol, trimițând comenzi false către sateliți pentru a le manipula motoarele folosite pentru ajustări orbitale minore.

Aceste propulsoare ar putea fi utilizate pentru a scoate sateliții din aliniere sau chiar pentru a-i face să se prăbușească pe Pământ ori să se piardă în spațiu.

Informațiile colectate de Luch-1 și Luch-2 ar putea ajuta, de asemenea, Rusia să coordoneze atacuri mai puțin vizibile asupra intereselor occidentale. Monitorizarea altor sateliți poate dezvălui cine îi folosește și unde – date ce pot fi ulterior exploatate pentru bruiaj sau atacuri cibernetice de la sol.

Vehiculele Luch „au manevrat și s-au poziționat foarte aproape de sateliți geostaționari, adesea timp de mai multe luni”, a declarat Belinda Marchand, director științific la Slingshot Aerospace, o companie americană care monitorizează obiecte spațiale cu ajutorul senzorilor terestri și al inteligenței artificiale.

Ea a adăugat că Luch-2 se află în prezent „în proximitatea” satelitului Intelsat 39, un mare satelit geostaționar care deservește Europa și Africa.

Datele Slingshot arată că, de la lansarea sa în 2023, Luch-2 a staționat în apropierea a cel puțin 17 alți sateliți geostaționari deasupra Europei, utilizați atât în scopuri comerciale, cât și guvernamentale.

„Au vizitat aceleași familii de sateliți, aceiași operatori – ceea ce indică un interes sau un scop specific”, a declarat Norbert Pouzin, analist orbital senior la Aldoria, o companie franceză de monitorizare a sateliților. „Toți sunt operatori din țări NATO.”

„Chiar dacă nu pot decripta mesajele, pot extrage foarte multe informații… pot cartografia modul de utilizare al unui satelit, pot identifica locația terminalelor de la sol, de exemplu”, a adăugat el.

Pouzin a mai spus că Rusia pare să își intensifice activitatea de recunoaștere în spațiu, după ce anul trecut a lansat doi noi sateliți, Cosmos 2589 și Cosmos 2590, care par să aibă capacități de manevră similare cu Luch-1 și Luch-2.

Cosmos 2589 se îndreaptă în prezent către aceeași zonă în care se află sateliții geostaționari, care orbitează la aproximativ 35.000 de kilometri deasupra Pământului.

În schimb, Luch-1 ar putea să nu mai fie funcțional. Pe 30 ianuarie, telescoape terestre au observat ceea ce părea a fi o dâră de gaz provenind de la satelit. La scurt timp, acesta părea să se fi fragmentat parțial.

„Se pare că totul a început de la sistemul de propulsie”, a spus Marchand, adăugând că ulterior „a existat cu siguranță o fragmentare”, iar satelitul „se rotește necontrolat”.