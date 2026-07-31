Punem presiune corectă când mestecăm și avem toate elementele dentare la locul lor. Odată ce lipsește un singur dinte, maxilarele pierd os.

Odată ce pierdem un singur dinte, maxilarele pierd masă osoasă. Fiecare an care trece și în cavitatea orală lipsește un singur element dentar va determina maxilarele să piardă os.

De aceea, cei mai mulți oameni care fac reabilitări dentare cu implanturi au nevoie de așa-numita adiție de os.

Dr. Dragoș Popescu, medic implantologie: „Noi cu toții ne temem - aoleo, faci adiție osoasă, de fapt e ca și cum avem un fagure și albinele depun miere, albinele ar fi celulele osoase. Noi punem o matrice și celulele osoase ale noastre, ale corpului, formează os pe această matrice. Regenerăm, practic, osul să crească.”

Odată ce mandibula ori maxilarul au masa osoasă normală, e posibil implantul dentar. Acesta imită rădăcina naturală a dintelui. Pe un singur implant se poate pune o lucrare dentară cu până la 4 dinți.

Dr. Bogdan Burducea, medic specialist protetică dentară: „Un număr mare de implanturi, clar că ne dă o stabilitate mai mare în timp. Cu cât avem un număr mai mare de implanturi, cu atât facem o mentenanță mai bună a lucrărilor în timp, iar dacă se întâmplă ceva cu un implant, una e să pierzi 1 implant din 10 și alta e să pierzi 1 din 4.”

Implanturile refac funcția dentară

Coroanele dentare au nevoie de îngrijire corectă, pentru că placa bacteriană afectează atât dintele natural, cât și pe cel realizat în laborator.

Dr. Bogdan Burducea, medic specialist protetică dentară: „La implant avem varianta înșurubabilă și varianta cimentabilă. Varianta înșurubabilă este cea mai dorită, pentru că nu există acel ciment care poate rămâne în profunzime, sub gingie, și poate irita gingia și ne scurtează viața implantului.”

Forțele uriașe din masticație pun presiune în mod corect pe rădăcinile dentare, dacă există toate elementele dentare în cavitatea orală. Dacă nu găsesc rădăcini dentare naturale sau sub forma unui implant, se distrug maxilarele.