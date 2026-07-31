Mii de tineri au luat cu asalt Insula de Agrement din Bacău, nerăbdători să dea startul petrecerii și să-și asculte artiștii favoriți.
Fată: „E foarte frumos.”
Reporter: „Pentru cine aţi venit?”
Fată: „Pentru Inna.”
Reporter: „Cum vă distraţi până acum?”
Fată: „Foarte bine.”
Nu numai artiștii cunoscuți au electrizat publicul. Cel mai așteptat cântăreț este Mohombi, care va urca pe scenă vineri seara.
Alex Olteanu, organizator: „Atmosfera este una nemaipomenită şi ne bucurăm foarte mult că vremea ţine cu noi. Tot ce am organizat dă roade și ne bucurăm că sunteţi aici.”
Urmează încă 3 zile de distracție, alături de Loredana, Puya, Damian Brothers și mulți alții.