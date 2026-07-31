Mii de tineri au luat cu asalt Insula de Agrement din Bacău, nerăbdători să dea startul petrecerii și să-și asculte artiștii favoriți.

Fată: „E foarte frumos.”

Reporter: „Pentru cine aţi venit?”

Fată: „Pentru Inna.”

Reporter: „Cum vă distraţi până acum?”

Fată: „Foarte bine.”

Nu numai artiștii cunoscuți au electrizat publicul. Cel mai așteptat cântăreț este Mohombi, care va urca pe scenă vineri seara.

Alex Olteanu, organizator: „Atmosfera este una nemaipomenită şi ne bucurăm foarte mult că vremea ţine cu noi. Tot ce am organizat dă roade și ne bucurăm că sunteţi aici.”

Urmează încă 3 zile de distracție, alături de Loredana, Puya, Damian Brothers și mulți alții.