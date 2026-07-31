Cele 55 de asociații membre (AM) ale fotbalului european au votat joi în favoarea boicotării Cupelor Mondiale în cazul în care FIFA ar merge mai departe cu această propunere, scrie BBC.

De asemenea, CONCACAF, care guvernează fotbalul din America de Nord și Centrală, a declarat că cele 41 de asociații membre ale sale au „respins” și ele planul.

FIFA respinge acuzațiile

FIFA a răspuns: „Procesul nostru de consultare planificat a fost perturbat de relatări incorecte din presă. Vom continua acest proces de consultare pentru a ne asigura că fiecare asociație membră are posibilitatea de a-și exprima votul pe baza faptelor. Nimeni nu vinde fotbalul.”

FIFA dorește să înființeze o filială comercială care să gestioneze evenimentele sale principale, inclusiv Cupele Mondiale, iar investitorii externi vor putea achiziționa participații la aceasta.

Organizația a precizat că va „invita terți să realizeze investiții minoritare, fără drept de control” într-o nouă filială – FIFA Forward Enterprise (FFE).

Planul trebuie aprobat prin votul celor 211 de membri ai FIFA.

Votul poate bloca proiectul

Infantino are nevoie de 106 voturi în favoarea propunerii pentru ca aceasta să fie adoptată. Membrii UEFA și CONCACAF reprezintă împreună 96 de asociații, care par hotărâte să voteze împotrivă.

În declarația sa publicată vineri dimineață, FIFA a afirmat: „Respectăm reacțiile și îngrijorările exprimate public și ne reafirmăm angajamentul față de o consultare deschisă și democratică.”

Declarația a continuat astfel: „FFE a fost propusă exclusiv pentru a se asigura că toate asociațiile membre ale FIFA (MA) au posibilitatea de a-și asuma în mod semnificativ controlul asupra oportunităților comerciale ale fotbalului din țările respective, fără ca acest lucru să se facă în detrimentul spiritului sau al guvernanței FIFA sau al fotbalului în sine.”